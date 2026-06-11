先月、山形市の２０代の女性が現金５０万円をだまし取られる詐欺被害にあいました。女性に接触してきたのは警察官を名乗る男でした。

【写真を見る】【ニセ書類画像】「あなたは指名手配されている」“ニセ警察詐欺”で20代女性が50万円だまし取られる（山形）

警察によりますと、先月１４日、山形市に住む２０代の女性のスマートフォンに、「＋」から始まる番号で「八王子組織犯罪対策課のハラ」を名乗る男から電話があり、「キャッシュカードの不正利用事件であなたは指名手配されている」などと言われ、捜査情報の秘密を保つことを理由に通信アプリ「Ｓｉｇｎａｌ」をインストールするよう指示されました。

その後、女性はハラから「Ｓｉｇｎａｌ」で『守秘義務に関する誓約書』の画像を送られ、「指定する口座に送金して取引が失敗すれば無実を証明できる」などと言われたため、指定口座に現金５０万円を振り込んだということです。

すると、男から「送金できたということは黒だ」「検事が、あなたは保釈金を払う必要があると言っている」などと言われました。

女性は、逮捕されていないのに保釈金を支払う必要があるといわれたことに疑問を感じ、ハラに身分証の提示を求めたところ、「Ｓｉｇｎａｌ」のメッセージが消されていき、被害に気付いたということです。

この被害は、犯人が警察官や検察官などを装って金銭を要求する、『ニセ警察詐欺』という手口の特殊詐欺です。

警察では、警察官がビデオ通話で警察手帳や令状を見せることはない、警察官が国際電話で電話をかけたり現金を要求することもないと断言し、電話でお金の話が出たら一度電話を切り、家族や警察に相談するよう呼びかけています。

■【画像】実際に使われた書類