【ライブレポート】大滝詠一トリビュート公演に豪華アーティスト集結！小林旭もサプライズ出演

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6月10日、MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVEとして『A Tribute to EIICHI OHTAKI』が東京・SGCホール有明で開催された。

■大滝詠一が遺した名曲の数々を多彩なゲスト陣が約3時間にわたって披露

国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式を6月13日に控えるなか、当日までの9日間を「MUSIC AWARDS JAPAN WEEK」と銘打って各地で様々なイベントが実施されている。大滝詠一のトリビュート公演『A Tribute to EIICHI OHTAKI』は、この一環として行われた。

本公演は、昨年開催されたYellow Magic Orchestraトリビュート公演『MUSIC AWARDS JAPAN A Tribute to YMO - SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025 -』に続くもの。伝説的バンド・はっぴいえんどのボーカリストとして、ソロシンガーとして、そして作家として大滝が遺した名曲の数々が、多彩なゲスト陣によって約3時間にわたりたっぷりと届けられた。

NIAGARA’S CLUB BANDと名づけられたハウスバンドによるインストゥルメンタルアレンジの「夏のペーパーバック」、大滝本人のアーカイブ歌唱音声とともに届けられた「君は天然色」で幕を開けたステージは、大の大滝フリークとして知られる俳優・佐野史郎による往年のラジオ番組『ゴー・ゴー・ナイアガラ』へオマージュした生ナレーションを軸に進行。

杉真理や伊藤銀次、トータス松本（ウルフルズ）、渡辺満里奈、稲垣潤一ら大滝とゆかりの深いアーティストや、野宮真貴や藤井フミヤ、ハンバート ハンバートといった多彩な大滝フォロワーも渾身の選曲と歌唱でステージに華を添えた。

最も客席を沸かせたのは、サプライズで出演した小林旭。代表曲「熱き心に」のイントロに乗せて白スーツ姿のマイトガイがステージに現れるや、会場はどよめきに続いて嵐のような喝采に包まれる。ワンコーラスを歌い終えた間奏では再び自然発生的に盛大な拍手が沸き起こり、いつまでも鳴りやむことはなかった。

そして盟友・鈴木茂がはっぴいえんど時代の楽曲ではなく大滝ソロ曲を歌って多大なリスペクトを表現したのち、トリを務めたのは唯一無二の圧倒的なボーカルと茶目っ気たっぷりのトークでオーディエンスを魅了した吉田美奈子。出世作「夢で逢えたら」でこの特別な一夜を大団円に導いた。

■セットリスト

01. 夏のペーパーバック/NIAGARA’S CLUB BAND

02. 君は天然色/NIAGARA’S CLUB BAND×大滝詠一(アーカイブ歌唱）

03. オリーブの午后/杉真理

04. （ハート）じかけのオレンジ/杉真理

05. はいからはくち～ウララカ/ハンバート ハンバート

06. 幸せな結末/ハンバート ハンバート

07. ナイアガラ音頭/トータス松本×ナイアガラ社中×佐野史郎

08. 福生ストラット（パートII）～楽しい夜更かし/トータス松本×伊藤銀次

09. スピーチ・バルーン/伊藤銀次

10. ペパーミント・ブルー/伊藤銀次

11. うれしい予感/渡辺満里奈

12. あなただけ I LOVE YOU/渡辺満里奈

13. ポップスター/野宮真貴

14. 怪盗ルビイ/野宮真貴×大滝詠一（アーカイブ歌唱）

15. 恋するカレン/藤井フミヤ

16. 冬のリヴィエラ/藤井フミヤ

17. バチェラー・ガール/稲垣潤一

18. 風立ちぬ/稲垣潤一

19. 熱き心に/小林旭

20. 恋のナックルボール/NIAGARA’S CLUB BAND

21. 雨のウエンズデイ/鈴木茂

22. カナリア諸島にて/鈴木茂

23. A面で恋をして 鈴木茂×伊藤銀次×杉真理

24. 指切り/吉田美奈子

25. 夢で逢えたら/吉田美奈子

■イベント情報

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

06/13（土）東京・TOYOTA ARENA TOKYO 他

■番組情報

TOKYO MX『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony』

06/13（土）13:00～16:00

NHK BS / NHK BSプレミアム4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』

06/13（土）18:00～19:00

NHK総合 / NHK BSプレミアム4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部』

06/13（土）19:30～20:55

※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり

NHK 総合 / NHK BSプレミアム4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部』

06/13（土）21:30～22:50

※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり

■配信情報

YouTube LIVE『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony [授賞式]』

06/13（土）13:00配信スタート（予定）

YouTube LIVE『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony [授賞式]』

06/13（土）19:30配信スタート（予定）

Lemino『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony 生配信』

06/13（土）13:00～

※後日アーカイブ配信あり

Lemino『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony 生配信』

06/13（土）19:30～

※後日アーカイブ配信あり

ABEMA『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony』

06/13（土）12:30～イベント終了まで

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/