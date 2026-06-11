●チャットプラス <598A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：7月15日

　事業内容：問い合わせ対応を支援するチャットボットシステム
　　　　　（「ChatPlus」、「AIAgentPlus」）及び FAQ システム
　　　　　（「FAQPlus」）の開発・提供

　仮条件決定日：6月25日
　想定発行価格：1050円

　上場時発行済み株式数：465万株
　公募：65万株
　売り出し：50万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限17万2500株
　ブックビルディング期間：6月29日～7月3日
　公開価格決定日：7月6日
　申込期間：7月7日～10日
　払込日：7月14日

　主幹事：丸三証券

[2026年6月11日]

株探ニュース