●チャットプラス <598A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：7月15日



事業内容：問い合わせ対応を支援するチャットボットシステム

（「ChatPlus」、「AIAgentPlus」）及び FAQ システム

（「FAQPlus」）の開発・提供



仮条件決定日：6月25日

想定発行価格：1050円



上場時発行済み株式数：465万株

公募：65万株

売り出し：50万株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限17万2500株

ブックビルディング期間：6月29日～7月3日

公開価格決定日：7月6日

申込期間：7月7日～10日

払込日：7月14日



主幹事：丸三証券



[2026年6月11日]



株探ニュース