本日の【新規公開(IPO)】情報 (11日大引け後 発表分)
●チャットプラス <598A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：7月15日
事業内容：問い合わせ対応を支援するチャットボットシステム
（「ChatPlus」、「AIAgentPlus」）及び FAQ システム
（「FAQPlus」）の開発・提供
仮条件決定日：6月25日
想定発行価格：1050円
上場時発行済み株式数：465万株
公募：65万株
売り出し：50万株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限17万2500株
ブックビルディング期間：6月29日～7月3日
公開価格決定日：7月6日
申込期間：7月7日～10日
払込日：7月14日
主幹事：丸三証券
[2026年6月11日]
株探ニュース
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：7月15日
事業内容：問い合わせ対応を支援するチャットボットシステム
（「ChatPlus」、「AIAgentPlus」）及び FAQ システム
（「FAQPlus」）の開発・提供
仮条件決定日：6月25日
想定発行価格：1050円
上場時発行済み株式数：465万株
公募：65万株
売り出し：50万株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限17万2500株
ブックビルディング期間：6月29日～7月3日
公開価格決定日：7月6日
申込期間：7月7日～10日
払込日：7月14日
主幹事：丸三証券
[2026年6月11日]
株探ニュース