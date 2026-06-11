6月11日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■拡充 ――――――――――――――



王将フードサービス <9936> [東証Ｐ] 決算月【3月】 6/11発表

優待券の金額を増額し、保有株数に応じて2500～2万1000円分（従来は2000～1万7500円分）を年2回贈呈する。また、優待券を従来の紙媒体から電子チケットに移行する。



■記念優待 ――――――――――――



フォーライフ <3477> [東証Ｇ] 決算月【3月】 6/11発表（場中）

上場10周年記念優待を実施。26年9月末と27年3月末を基準日として、1000株以上を保有する株主を対象に、株主優待ポイントを各1万ポイント、合計2万ポイント贈呈する。また、ポイント交換のラインアップに「Amazonギフトカード」を追加。



株探ニュース