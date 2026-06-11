不漁のため延期されていたスルメイカの初競りがきょう、ようやく行われました。庶民の味だったスルメイカですが、今年は高級品になってしまっています。

【写真を見る】スルメイカ初競り1kg1万2000円！ 令和で最高値“庶民の味”が高級品に

スルメイカが1kg1万超…令和の最高値に

けさも多くの観光客で賑わっていた北海道・函館名物のイカ釣り。値段は、スルメイカ1匹1800円です。

その函館で、きょうようやく行われたのが、不漁のため延期になっていたスルメイカの初競りです。ただ、獲れたのは、およそ100キロ。初水揚げとしては過去最低の量になったため、とんでもない価格に！

去年の1キロ8300円を大きく上回り、1キロ1万2000円と、令和に入って最高値を更新しました。

飲食店も不安…かつて1杯100円台が今や冷凍でも540円

都内の飲食店に到着したのは…

田無漁港直売所 早津茂久 社長

「（Q．これは？）スルメイカです。（Q．生きてますね）バッチリ、ガンガン生きてますよ」

仕入れたのは、きのう、福井県で水揚げされたばかりのスルメイカ20匹。きょうは1匹丸ごと使った「活造り」で提供するそうですが…

田無漁港直売所 早津茂久 社長

「スルメイカはきょう・明日の分は確保できているが、それ以降の予定が全く立たない。あんまり獲れていないということなので、とても不安です」

都内の鮮魚店。店頭に並んでいたのは、冷凍のスルメイカです。冷凍物でも1匹540円。

魚河岸 中與商店 武蔵小山店 前里芳樹 店長

「（スルメイカは）安いときだと1杯100円とか、200円とかで販売していたが、今は価格も非常に高いのかなというような印象」

「刺身なら一番おいしい」甘みが自慢のケンサキイカ

一方で、仕入れも価格も安定しているというのが、もうひとつのイカ「ケンサキイカ」です。

30代

「高級なイメージ」

「そうね」

「特別感があるイカ」

1匹950円と、スルメイカよりもかなり高めの価格ですが…

魚河岸 中與商店 武蔵小山店 前里芳樹 店長

「非常に甘みが強いのが特徴的なイカ。刺身で食べると本当に『一番おいしい』と言っても過言ではないほど」

スルメイカの不漁による価格高騰は家計への負担をさらに重くしているようです。