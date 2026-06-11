金曜日は強い寒気が流れ込む影響で、東日本から北日本を中心に大気の状態が不安定となるでしょう。急な強い雨や落雷・突風・ひょうなどにご注意ください。

【CGを見る】全国の週間天気予報

【金曜日の発雷確率】

まず、朝は北陸付近で確率が高く、昼前は東日本から北日本の広い範囲で確率が高まりそうです。昼過ぎから夕方は、さらに東日本から北日本で確率が上がり、急な強い雨や落雷・突風・ひょうなどが起こりやすくなるでしょう。各地で木曜日よりも金曜日の方が大気の状態が不安定で、雷雨が発生しやすくなり、関東の市街地でも天気が急変するおそれがあります。

【雨の予想】

木曜日夜は、関東北部で発生した雨雲が関東南部にも流れ込んでくるでしょう。金曜日の朝は北陸でにわか雨がある予想で、昼前からは東日本や北日本のあちらこちらで雨雲が発生しそうです。特に午後は天気が急変しやすく、空模様の変化にお気をつけください。

【金曜日の全国の天気】

各地で日差しが届きますが、中国地方から北海道にかけて、にわか雨がある予想です。また、沖縄本島や先島諸島も雨が降り、激しい雨が降る所がありそうです。

【金曜日の各地の予想最高気温】

札幌 ：24℃ 釧路：15℃

青森 ：23℃ 盛岡：26℃

仙台 ：23℃ 新潟：26℃

長野 ：24℃ 金沢：26℃

名古屋：30℃ 東京：26℃

大阪 ：29℃ 岡山：29℃

広島 ：27℃ 松江：28℃

高知 ：28℃ 福岡：28℃

鹿児島：30℃ 那覇：24℃

【日〜月曜日は各地で雨】

来週日曜日は西日本の太平洋側を中心に雨で、月曜日は東日本の太平洋側では広く雨となるかもしれません。今後の情報をご確認ください。

【週間予報（西日本）】

土曜日までは広く晴れますが、日〜月曜日は太平洋側を中心に雨が降る予想です。沖縄は来週水曜日にかけて雨が降りやすいでしょう。

【週間予報（東日本・北日本）】

土〜日曜日は晴れ間がありますが、土曜日は北日本の太平洋側を中心ににわか雨の所がありそうです。また、来週月曜日は東日本の太平洋側で雨が降る予想です。