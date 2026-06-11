º£ÅÙ¤Ï¸µÃËÀ»ÒÌò¤«¤éÀÅªË½¹Ô¤ÇÄóÁÊ¡¡ÉþÌòÃæ¤â¼¡¡¹½Ð¤Æ¤¯¤ë¿Íµ¤ÊÆ¥é¥Ã¥Ñー¡¡1½µ´ÖÁ°¤Ë¤âµ¿ÏÇÊóÆ»
¡¡¥é¥Ã¥Ñー¤Î¥·¥çー¥ó¡¦¡È¥Ç¥£¥Ç¥£¡É¡¦¥³¥à¥º¤¬¡¢¸µ»ÒÌò¤ÎÃËÀ¤«¤éÀÅªË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤ÆÄóÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß56ºÐ¤Î¥³¥à¥º¤ÏºòÇ¯¡¢Çä½Õ´ØÍ¿¤Î¤¿¤á¤Î°ÜÁ÷¤Ë´Ø¤¹¤ë2·ï¤Îºá¤ÇÍºá¤È¤Ê¤ê¡¢4Ç¯2·î¤Î·º¤ËÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ºÌ³½êÆâ¤Î²èÁü¤¬Î®½Ð¡ª¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñー¤ÈNBA¥É¥é1¤Î¸µ¥¹¥¿ー¤¬°Õµ¤Åê¹ç
¡¡ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¶¹ð¤ÎÆ¿Ì¾¤ÎÃËÀ¤Ï2007Ç¯¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ò¥ë¥º¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Ç¥£¥Ç¥£¤ÈÀÜ¿¨¡£»Å»ö¤ÎÏÃ¤òÌ¾ÌÜ¤Ë¸Ä¼¼¤ØÍ¶¤ï¤ì¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¿ÈÂÎÀÜ¿¨¤äÀÅª¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃËÀ¤ÏÌ¤À®Ç¯¤ÇÉÔ²÷´¶¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥Ç¥£¥Ç¥£¤Ï¡Ö²¿¤«µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ÆÂà¼¼¤·¡¢ÃËÀ¤â²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÂåÍý¿Í¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆ¿Ì¾¤Î¸µ»ÒÌò¤Ë¤è¤ë¼çÄ¥¤Ïµõµ¶¤Ç¤Ð¤«¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¶âÌÜÅö¤Æ¤ÎÁÊ¤¨¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¡Ö¥³¥à¥º»á¤¬ÀÅªË½¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤À¡×¤ÈÁ´ÌÌÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄóÁÊ¤Î1½µ´ÖÁ°¤Ë¤Ï¡¢²»³Ú¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥¹¥È¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ø¥¤»á¤¬¹ðÈ¯¤·¤¿ÊÌ¤ÎÀÅªË½¹Ôµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë