神奈川・相模原市の河川敷に女子高校生の遺体　元交際相手の19歳男を逮捕　首を絞めて殺害か

神奈川・相模原市の河川敷で11日、高校3年生の女子高校生（17）が死亡しているのが見つかった事件で、警察は、元交際相手で自称・塗装工の19歳の男を殺人の疑いで逮捕した。男は首を絞めて殺害したとみられていて、詳しいいきさつを調べている。

「娘が帰ってこない」家族が通報…未明に河川敷で発見

女子高校生が見つかった河川敷を捉えた防犯カメラ映像。

午前2時18分頃、警察官が懐中電灯を照らし、現場へ向かっていた。そして、救急車などが到着し、ストレッチャーによる搬送場面が記録されていた。

真っ暗な夜の河川敷で女子高校生はどのような経緯で事件に巻き込まれたのか。

女子高校生は、相模川の河川敷の橋の下で見つかった。倒れていたのは、バーベキューをしたような跡があったり、家具などが不法投棄されている場所だった。

午前7時前に現場を目撃した女性は、「規制線が張ってあるだけで、何かあったのかなという感じ。（現場は）夜になったら真っ暗で何も見えない」と話す。

10日夜、家族から「娘が家に帰ってこない」と警察に通報があり、警察が行方を捜していたところ、11日午前2時過ぎに河川敷で倒れているのが見つかった。

警察は先ほど、女子高校生の元交際相手で自称・塗装工の19歳の男を逮捕。男は首を絞めて殺害したとみられていて、警察は事件の詳しいいきさつを調べている。

（「イット！」6月11日放送より）