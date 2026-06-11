2026W杯北中米大会の開幕が近づいているが、今大会は北中米の人々にどのような影響を与えるのだろうか。



アメリカの調査会社『Nielsen』は、ここ5年で北中米のサッカーファンが10.5%増加したと伝えていて、今回のW杯でさらに急増するのではと注目している。



メキシコは元よりサッカー人気が高い国で、同社の調査ではメキシコ人の間では国内最多63%のファン層を誇る。そこからバスケットボール（47%）、アメフト（43%）、野球（37%）などと続いていく。





カナダの場合はアイスホッケーが圧倒的で53%、次いでバスケットボール（38%）、サッカーは3番手で37%だ。アメリカはアメフトが最多59%、次いでバスケットボール（48%）、野球（45%）、4番手がサッカー（31%）と紹介されているが、上位3つのスポーツと比べればまだまだファン層が少ない。ただ、この数字は今後伸びていくと想定されている。アメリカのサッカーファンは全体76%がミレニアム世代かZ世代で、平均年齢が33歳と若い。ここから若者の中でポピュラーなスポーツとなっていけば、さらなる発展が見込めるだろう。そのためにも2026W杯での成功が欠かせないが、北中米でさらなるサッカー人気爆発は起こるだろうか。