H3ロケット6号機が12日種子島宇宙センターから打ち上げられる予定です。まもなく機体移動が行われ6号機の機体が姿を現します。種子島から中継です。



H3ロケット6号機は私の後ろ4キロ先にある大型ロケット組み立て棟の中にありまして、このあと約1時間後に発射台に移されます。6号機の打ち上げは「天候悪化が予想される」として延期していましたが、現在の天候は支障はないということです。





これまでのH3ロケットの機体は液体燃料のメインエンジン「LE‐9」は2基で機体の側面に固体燃料の補助ロケット「SRB‐3」を装着し、推力を補っていました。しかし6号機ではメインエンジンを3基に増やし、日本で初めて補助ロケットなしの大型ロケットになります。打ち上げの費用をH2Aロケットの約半額50億円程度を目指す「H3の象徴」とも評される6号機ですが、ミッションは新形態実証だけではありません。H3ロケットは2024年2月に2号機で初めて成功してから5機連続で成功していましたが、2025年12月、8号機で失敗。2026年2月に予定していた9号機打ち上げは延期されました。(JAXAH3プロジェクトマネージャー・有田誠氏)「6号機の打ち上げがまさに8号機の失敗から再起に向けた大事な打ち上げ。H3ロケットの全機体のラインナップを揃えるH3ロケットの完成に向けての非常に重要な意味を持つ。今回の失敗を通してもだれ一人逃げなかった。さらにチームが強くなった。」JAXAは失敗の原因部品に対策を施し準備を進めてきました。ロケットの性能を確認するための模擬衛星や小型の衛星6基を運びます。日本初、補助ロケットなしの新形態での挑戦、そして8号機失敗からの再起、2つの大きな意味を持ちます。重要なミッションを託されたH3ロケット6号機は12日午前9時53分59秒、種子島宇宙センターからリフトオフします。