昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ―ＷＡ」が１１日、東京・台場のＺｅｐｐ ＤｉｖｅｒＣｉｔｙ（ＴＯＫＹＯ）で行われた「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ２０２６ 演歌・歌謡曲ＬＩＶＥ」の最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞授賞式に登場。開演前に囲み取材に応じた。

ＳＨＯＷ―ＷＡは、昨年は「君の王子様」で、今年は「外せないピンキーリング」で同賞にノミネートされた。寺田真二郎（４３）は「昨年悔しい思いをしたので、今年こそはぜひ取りたい」と意気込んだ。

そんな中、青山隼（３８）は「ライバルグループはモナキ」と宣言。「モナキは勢いがすごくて…僕たちもその勢いに、あやかりたい」と言うと、寺田も「僕たち平均年齢３７歳ってこともあり、ＳＮＳに疎かったんです。慌ててはじめました」とその影響を明かした。

また青山は、サッカーチーム「名古屋グランパス」や「セレッソ大阪」などで活躍した元プロサッカー選手。２０歳以下の日本代表としても活躍した。

「２０歳以下のワールドカップに出させていただいた時のコーチが森保一監督だった」と振り返り、１２日に開幕するサッカーワールドカップでは「（日本代表は）ベスト８以上は行くと思います」と期待を寄せた。

加えて「もし可能であれば、森保ジャパンの時に、僕たち６人で国家斉唱をやりたい」と目を輝かせていた。