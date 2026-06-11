日頃子どもの行動に理解のない夫。いざ子どもが被害者になると……【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
ある小学校で、児童が屋上から飛び降りた。児童は意識不明の重体。現場に残されていた遺書には、いじめ加害者として娘の名前が書かれていた。母・青空翼は娘・茜を問い詰めるが、茜はいじめを否定する。翼は戸惑いながらも茜を信じようとする。なぜなら飛び降りた児童・紫村俊介はかつて茜をいじめていた張本人だったから――。
いじめ加害者とされた側、そして被害者とされた側。それぞれの母親の視点から描かれる『娘はいじめなんてやってない』（しろやぎ秋吾/KADOKAWA）は、「誰を信じるのか」「親は子どもとどう向き合うのか」を読者に問いかける作品だ。
――いじめを苦に屋上から飛び降りた小学6年生の俊介。俊介は幼少期から友達とのトラブルが多く、母・愛美は悩んでいたのですが、父・秀樹はその声に耳を傾けず、むしろ愛美を責めるような態度を見せていました。秀樹の行動はどのように描かれたのでしょうか？
しろやぎ秋吾さん（以下、しろやぎ）：幼い頃の俊介の行動は、発達の特性によるものなのか、家庭環境によるものなのか、はっきりとはわかりません。「そうした現実から目を背けようとする父親が、どのような対応をするだろうか」ということを掘り下げて描きました。
――その後、俊介のいじめ問題についての学校の調査結果に納得がいかず、秀樹は警察に相談しますが、管轄外だから介入できないと言われてしまいます。この点は実際のところはどうなのでしょうか？
しろやぎ：この部分は創作で描きました。ただ、いじめはまず学校対応という印象はありますよね。
取材・文＝原智香