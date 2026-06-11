「What’s the catch?」の意味は？うますぎる話には要注意！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「What’s the catch?」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「なにか裏があるんでしょ？」でした！
「What’s the catch?」は「なにか裏があるんでしょ？」といったニュアンスのフレーズ。
「catch」には、「捕まえる」以外に「裏」「落とし穴」の意味があります。
それが転じて、条件がよすぎる話や、急に親切すぎる提案を聞いたときに使われますよ。
「This deal sounds too good. What’s the catch?」
（この話、よすぎる気がする。なにか裏があるの？）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部