トイ・ストーリー5公開記念！ショコラサンドと限定グッズが東京ばな奈から登場

東京ばな奈とディズニーが贈る人気シリーズ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、『トイ・ストーリー5』公開を記念した新商品『トイ・ストーリー／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が登場します。サクサク食感のラングドシャクッキーとバナナミルクシェイク味のショコラを組み合わせた、見た目も味わいも楽しめるスイーツです。さらに、おもちゃたちがデザインされた限定グッズも豊富にラインナップ。映画の世界観を存分に楽しめる注目コレクションをご紹介します♡

ショコラサンドは限定ステッカー付き

『トイ・ストーリー／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』は、シャリシャリと軽やかなラングドシャクッキーに、バナナミルクシェイク味のショコラをサンドしたスイーツです。

クッキーの絵柄は全4種類で、ウッディのブーツ裏に描かれた「ANDY」のサインデザインも登場します。

4枚入（缶）は1,200円。おもちゃたちが勢揃いした手のひらサイズの缶入りで、限定デザインのステッカー1枚付きです。

10枚入（箱）は1,460円。劇場のような華やかなデザインのパッケージで、「ウッディ」「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」の星型バッジ風ステッカー3種類の中からランダムで1枚が付属します。

※お菓子の柄はランダムのため、1箱に全ての柄が入っていない場合がございます。

※4枚入、10枚入ともに包装紙がけはございません。

※10枚入には3種類のステッカーのうち、1枚がランダムで入ります。

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おもちゃたちとお出かけできる限定グッズ

映画の世界観を楽しめるオリジナルグッズも見逃せません。

「トイ・ストーリー／エコバッグ」は1,100円。おもちゃたちが大集合した賑やかなデザインで、折りたたむとグリーンアーミーメンが現れる遊び心も魅力です。

「トイ・ストーリー／シャカシャカアクリルキーホルダー」は950円。アンディの家の窓をイメージしたデザインで、中のおもちゃたちが動く楽しい仕様です。

「トイ・ストーリー／ショコラサンド『見ぃつけたっ』4枚入 アクリルキーホルダーセット」は1,980円。

「トイ・ストーリー／ステンレスタンブラー」は1,980円。空と雲をイメージした爽やかなデザインで、夏のお出かけにもぴったりです。

「トイ・ストーリー／ショルダーバッグ」は2,450円。クリア素材を採用し、お気に入りのぬいぐるみを入れて楽しめる推し活バッグとしても活躍します。

ポーチやフライトタグもラインナップ

小物収納に便利な「トイ・ストーリー／ポーチ」は1,350円。ピクサーボールのラバー引き手がアクセントになっています。

「トイ・ストーリー／ショコラサンド『見ぃつけたっ』10枚入 ポーチセット」は2,600円で販売されます。

旅行やお出かけに便利な「トイ・ストーリー／フライトタグ」は600円。キャリーケースやバッグの目印として活躍してくれます。

さらに、全6種のオリジナルグッズをまとめて楽しめる通販限定の「グッズコンプリートセット」は7,800円。コレクションを一気に揃えたい方におすすめです。

©Disney/Pixar

©Disney/Pixar MR.POTATO HEAD & MRS. POTATO HEAD are trademarks of Hasbro used with permission. ©Hasbro. All Rights Reserved.

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映画と一緒に楽しみたい特別コレクション

『トイ・ストーリー5』の公開をさらに盛り上げてくれる今回のコレクションは、スイーツ好きはもちろん、キャラクターグッズ好きの方にもたまらない内容となっています。

食べておいしいショコラサンドと、毎日使いたくなる可愛い限定グッズで、おもちゃたちとの冒険気分を満喫してみてはいかがでしょうか♪

人気商品のため早期完売の可能性もあるので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。