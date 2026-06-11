秋田県の市で「名前がかっこいい」と思う市5選！ 「由利本荘市」を抑えて最多票だったのは？【2026年調査】
初夏の爽やかな風が心地よく、週末の旅行や初秋に向けた長期休暇の計画を立て始める人も多い季節になりました。旅先の地名や、その響き・字面の印象は、その土地への興味をかき立てる楽しいポイントのひとつです。
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、秋田県の市で「名前がかっこいい」と思う市5選をランキング形式でご紹介します。
【「治安がいい」と思う市ランキングの結果も見る】
▼回答者コメント
「秋田の中心という感じがしてかっこいい」（20代女性／東京都）
「響きがかっこいいから」（40代女性／佐賀県）
▼回答者コメント
「かつてのバスケの強豪校、能代工業のかっこいいイメージがあります」（60代男性／東京都）
「歴史がありそうな字面だと思うからです」（30代女性／静岡県）
▼回答者コメント
「鹿の角っていう漢字のイメージがかっこいいから」（30代女性／神奈川県）
「鹿の角という名称がかっこいいです」（50代女性／青森県）
▼回答者コメント
「まるで人の名前かのような響きが格好いいなと感じる」（20代女性／埼玉県）
「ヨーロッパ貴族の領地のようなエレガントで長い響きがかっこいいからです」（40代女性／香川県）
▼回答者コメント
「『男鹿』という名前が力強く、インパクトがあるからです。なまはげのイメージとも合っていて独特のかっこよさがあります」（40代男性／北海道）
「男鹿市とは男の鹿と書くので男らしくカッコよいと感じました」（50代女性／埼玉県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、秋田県の市で「名前がかっこいい」と思う市5選をランキング形式でご紹介します。
5位：秋田市／22票5位は、県庁所在地「秋田市」です。県の中心地らしい風格が評価されました。シンプルで覚えやすい字面や、口にしたときの響きの良さも支持を集めています。
▼回答者コメント
「秋田の中心という感じがしてかっこいい」（20代女性／東京都）
「響きがかっこいいから」（40代女性／佐賀県）
4位：能代市／24票4位は、バスケットボールの街として知られる「能代市」です。名門・能代工業のかっこいいイメージが支持を集めました。歴史を感じさせる字面や、独特の読み方も魅力に挙げられています。
▼回答者コメント
「かつてのバスケの強豪校、能代工業のかっこいいイメージがあります」（60代男性／東京都）
「歴史がありそうな字面だと思うからです」（30代女性／静岡県）
3位：鹿角市／31票3位は、県北東部の「鹿角市」です。「鹿の角」という印象的な字面のイメージが評価されました。自然と共存してきた街らしい、シンプルで力強い名称も支持を集めています。
▼回答者コメント
「鹿の角っていう漢字のイメージがかっこいいから」（30代女性／神奈川県）
「鹿の角という名称がかっこいいです」（50代女性／青森県）
2位：由利本荘市／68票2位は、県南西部に位置する「由利本荘市」です。漢字4文字が連なる長い市名の格調高さが評価されました。まるで人名やヨーロッパ貴族の領地のような、エレガントで上品な響きも人気の理由です。
▼回答者コメント
「まるで人の名前かのような響きが格好いいなと感じる」（20代女性／埼玉県）
「ヨーロッパ貴族の領地のようなエレガントで長い響きがかっこいいからです」（40代女性／香川県）
1位：男鹿市／91票最多票を集めて1位に輝いたのは、なまはげで全国的に知られる「男鹿市」です。「男」と「鹿」という力強い漢字の組み合わせが圧倒的な支持を集めました。「おが」という独特の読みや、なまはげと相まった独特のかっこよさも評価されています。
▼回答者コメント
「『男鹿』という名前が力強く、インパクトがあるからです。なまはげのイメージとも合っていて独特のかっこよさがあります」（40代男性／北海道）
「男鹿市とは男の鹿と書くので男らしくカッコよいと感じました」（50代女性／埼玉県）
秋田県の市で「名前がかっこいい」と思う市ランキング
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)