「家族みんなが笑顔になれるから」普段は自炊で月2万円節約する42歳女性が「旅行」ではケチらない出費
物価高が続く中、以前のように気軽に旅行ができなくなったと悩む人も多いのではないでしょうか。しかしそんな中でも、工夫を凝らして旅を楽しみ続けている人たちがいます。
All About編集部は全国20〜60代の200人を対象に「物価高でも旅を楽しむ人の『家計やりくり』調査」を実施しました。今回はその中から、岐阜県に住む42歳女性のエピソードを紹介します。
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：事務職
・世帯年収：1100万円
・貯蓄：2000万円
最近女性が行って感動した旅先は、「沖縄」だそう。どんな思い出ができたのでしょうか。
「家族で沖縄に行きました。沖縄美ら海水族館のジンベエザメの大きさとあの巨大水槽にとても感動しました。館内は広過ぎず、子どもも飽きることなく楽しめました。イルカのショーも見ることができてよかったです」
「外食を減らしてなるべく自炊するようにしています。外食費から見直したのは、一番簡単に削ることができると思ったからです。私が作るのが面倒でラクしたい気持ちから外食していたので、自分が食事作りを頑張ればいいだけだからです」
旅行のために自らを奮起させて自炊に励む女性。外食を控え自炊に切り替えることで月に2万円ほど節約できているといいます。また、物価高の折、お土産代にもちょっとした工夫をしています。
「お土産のお菓子などもどんどん値上げしているなと感じています。なので職場には旅行に行くことを話しません。お土産を買う量を減らすことで節約しています」
家計を守るための合理的な判断を下しつつ、職場では余計な波風を立てないようスマートに振る舞っていることでしょう。
「旅行先での有名な食べ物や、普段味わえないような飲食代はケチらないようにしています。おいしいものを食べると幸せな気持ちになり、家族みんなが笑顔になれるからです。旅行ではいつもは食べられないようなものも少しぜいたくしてもいいと思っています」
「家族が笑顔になれる時間」にお金を使う女性の姿勢からは、旅へのこだわりが垣間見えます。物価高でも旅行を諦めない理由を聞くと、彼女が大切にしている思いが見えてきました。
「旅行は一生忘れることのできない思い出をつくることができます。あとから写真を見返せば旅行の思い出がすぐによみがえってきます」
最後に、今後の「旅とお金の付き合い方」について考えていることを聞きました。
「なるべく早めに予約して、早割などを利用して少しでも費用を抑えられるようにして、旅行を続けていきたいと思います」
＜調査概要＞
物価高でも旅を楽しむ人の「家計やりくり」調査
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月9〜10日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：53人、女性：147人）
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国20〜60代の200人を対象に「物価高でも旅を楽しむ人の『家計やりくり』調査」を実施しました。今回はその中から、岐阜県に住む42歳女性のエピソードを紹介します。
沖縄美ら海水族館での思い出【回答者プロフィール】
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：事務職
・世帯年収：1100万円
・貯蓄：2000万円
「家族で沖縄に行きました。沖縄美ら海水族館のジンベエザメの大きさとあの巨大水槽にとても感動しました。館内は広過ぎず、子どもも飽きることなく楽しめました。イルカのショーも見ることができてよかったです」
外食を控えて月2万円節約沖縄旅行を満喫した様子の女性ですが、旅行のために家計はどのように管理しているのでしょうか。真っ先に削った支出について聞きました。
「外食を減らしてなるべく自炊するようにしています。外食費から見直したのは、一番簡単に削ることができると思ったからです。私が作るのが面倒でラクしたい気持ちから外食していたので、自分が食事作りを頑張ればいいだけだからです」
旅行のために自らを奮起させて自炊に励む女性。外食を控え自炊に切り替えることで月に2万円ほど節約できているといいます。また、物価高の折、お土産代にもちょっとした工夫をしています。
「お土産のお菓子などもどんどん値上げしているなと感じています。なので職場には旅行に行くことを話しません。お土産を買う量を減らすことで節約しています」
家計を守るための合理的な判断を下しつつ、職場では余計な波風を立てないようスマートに振る舞っていることでしょう。
「家族みんなが笑顔になれるから」日々の生活の中で賢く家計をやりくりしている女性ですが、物価高でもケチりたくない費用があるといいます。
「旅行先での有名な食べ物や、普段味わえないような飲食代はケチらないようにしています。おいしいものを食べると幸せな気持ちになり、家族みんなが笑顔になれるからです。旅行ではいつもは食べられないようなものも少しぜいたくしてもいいと思っています」
「家族が笑顔になれる時間」にお金を使う女性の姿勢からは、旅へのこだわりが垣間見えます。物価高でも旅行を諦めない理由を聞くと、彼女が大切にしている思いが見えてきました。
「旅行は一生忘れることのできない思い出をつくることができます。あとから写真を見返せば旅行の思い出がすぐによみがえってきます」
最後に、今後の「旅とお金の付き合い方」について考えていることを聞きました。
「なるべく早めに予約して、早割などを利用して少しでも費用を抑えられるようにして、旅行を続けていきたいと思います」
＜調査概要＞
物価高でも旅を楽しむ人の「家計やりくり」調査
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月9〜10日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：53人、女性：147人）
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)