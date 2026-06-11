A賞：「うさまるBIGぬいぐるみ」

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　LINEスタンプで人気のキャラクター“うさまる”を題材にした「フリューくじ うさまる PUKA PUKA Shabon」が、6月19日（金）から、全国の「ローソン」などで順次発売される。

【写真】うさこも登場！　キュートなオリジナルグッズ一覧

■限定描き下ろしイラストを使用

　今回発売される「フリューくじ うさまる PUKA PUKA Shabon」は、シャボン玉をモチーフに限定描き下ろしイラストを使用した、全8等級＋ラストゲット賞から成るハズレなしのオリジナルくじ。

　ラインナップには、A賞「うさまるBIGぬいぐるみ」や、B賞「ぷちぐるみ」、C賞「フィギュアマスコット」といった、キャラクターを立体化させたキュートなグッズが用意される。

　また、日常使いにぴったりなアイテムもそろい、D賞「テーブルウェアコレクション」や、E賞「クリアポーチ」、F賞「アクリルグッズコレクション」などがゲットできる。

　さらに、最後の1個を引くと手に入るラストゲット賞には「フィギュアマスコット うさこver．」が提供されるほか、「フィギュアマスコット コンプリートセット」が抽選で当たるダブルゲット賞も実施予定だ。