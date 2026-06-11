うさまるが「フリューくじ」に登場！ シャボン玉モチーフの“BIGぬいぐるみ”など用意
LINEスタンプで人気のキャラクター“うさまる”を題材にした「フリューくじ うさまる PUKA PUKA Shabon」が、6月19日（金）から、全国の「ローソン」などで順次発売される。
【写真】うさこも登場！ キュートなオリジナルグッズ一覧
■限定描き下ろしイラストを使用
今回発売される「フリューくじ うさまる PUKA PUKA Shabon」は、シャボン玉をモチーフに限定描き下ろしイラストを使用した、全8等級＋ラストゲット賞から成るハズレなしのオリジナルくじ。
ラインナップには、A賞「うさまるBIGぬいぐるみ」や、B賞「ぷちぐるみ」、C賞「フィギュアマスコット」といった、キャラクターを立体化させたキュートなグッズが用意される。
また、日常使いにぴったりなアイテムもそろい、D賞「テーブルウェアコレクション」や、E賞「クリアポーチ」、F賞「アクリルグッズコレクション」などがゲットできる。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストゲット賞には「フィギュアマスコット うさこver．」が提供されるほか、「フィギュアマスコット コンプリートセット」が抽選で当たるダブルゲット賞も実施予定だ。
【写真】うさこも登場！ キュートなオリジナルグッズ一覧
■限定描き下ろしイラストを使用
今回発売される「フリューくじ うさまる PUKA PUKA Shabon」は、シャボン玉をモチーフに限定描き下ろしイラストを使用した、全8等級＋ラストゲット賞から成るハズレなしのオリジナルくじ。
また、日常使いにぴったりなアイテムもそろい、D賞「テーブルウェアコレクション」や、E賞「クリアポーチ」、F賞「アクリルグッズコレクション」などがゲットできる。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストゲット賞には「フィギュアマスコット うさこver．」が提供されるほか、「フィギュアマスコット コンプリートセット」が抽選で当たるダブルゲット賞も実施予定だ。