¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û2Ç¯ÌÜ¡¦²¼ÀîÈ»Í¤¤¬5²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡¡»Íµå¤«¤é4Ï¢ÂÇÍá¤Ó¤ë¡¡2ÈÖ¼ê¡¦×¢ß·Í¥¤¬²Ð¾Ã¤·
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹-¥ä¥¯¥ë¥È(11Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à)
¥ä¥¯¥ë¥È¤Î²¼ÀîÈ»Í¤Åê¼ê¤¬5²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨½é¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿°éÀ®½Ð¿È¡¦2Ç¯ÌÜ¤Î²¼ÀîÅê¼ê¤Ï½é²ó¤ò3¼ÔËÞÂà¡¢2²ó¤ÏÀèÆ¬¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·¤µ¤é¤Ë¥¨¥é¡¼¤Ç¥Î¡¼¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤òÉð´ï¤Ë¸åÂ³¤òÍÞ¤¨Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤®¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·5²ó¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤é¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤ÇËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡¢¤³¤³¤Ç¼ã·î·òÌðÁª¼ê¤Ë¥é¥¤¥È¤Ø¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤¿¤ìÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë½¡Í¤ËáÁª¼ê¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¤Ø2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¤È¤³¤³¤Ç¹ßÈÄ¡£º£µ¨½éÅÐÈÄ¤Ï4²ó1/3¤ò76µå¡¢Èï°ÂÂÇ6¡¢2Ã¥»°¿¶¡¢3¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å2ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿×¢ß·Í¥Åê¼ê¤Ï¸åÂ³¤òÆâÌî¥´¥í¤Ç3¥¢¥¦¥È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£