元プロボクシングＷＢＣ世界ライト級王者のガッツ石松さん＝本名・鈴木有二＝が２日に死去したことが１１日、分かった。７６歳だった。ボクサー、タレント、俳優とマルチな活躍をしてきたガッツさんの決まり文句が「ＯＫ牧場」。その誕生までの秘話を明かした２００９年のインタビューの一部を再録する。

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「ＯＫ牧場」というおれの決まり文句は映画「カンバック」（１９９０年）を撮ってる時、思わず口走って生まれたんだ。監督（制作、脚本、主演も）だから「ＯＫ」や「もう一度」をやるよね。そのとき、出てもらっていたロバート・フラーがいた。「ララミー牧場」の、おれたちのヒーローだよ。それでつい「ＯＫ」の後に「牧場」って付けてしまった。スタッフが笑い転げて。

それからだな。もちろん、映画の「ＯＫ牧場（の決闘）」（５７年）も知ってるよ。クリント・イーストウッドだろ。違う？ もっと古いの？（タレントの）はなわが勝手に、言ってもしてもいないことを、面白おかしくやってくれるのは、それはそれでありがたいこと。「ガッツ伝説」なんて、おれだって全然知らねえけど。いや、どっかで言ってるのかな。

バラエティーで好きな数字を聞かれ、「６月生まれだから６」じゃ普通でしょ。だから「ラッキーセブンの３」とか答える。あくまで考えた末の計算です。「コイのえさ百円」てあるから、池に１００円玉投げ込む。５００円投げて、「つりはいらねえよ」ってのもある。最高傑作は「運転手さん、あそこを右に左折して」。おれが考えたんだよ。小さいころハトを飼って、友達に売って。ハトだから帰ってくるの。また売って。この伝説は本当。やっぱり、あちこちで言ってるようだね。

今、新しい映画を準備してます。脚本のシノプシス（あらすじ）も書いた。「罪と罰」（２０１１年に公開）。裁判員制度のタイミングもあるけど、いまは被害者が顔出しするのに、犯罪者の顔にはモザイクがかかり、法の壁に守られる時代です。おれは被害者の立場から、勧善懲悪を描きたい。少年法に守られて４、５年で出てきた若者が、弁護士の家で更生の道を歩み始めるが、そこでまた事件を起こす。

ただ、（俳優の）松方弘樹さんには顔を合わすたびに言われます。「ガッツよ、６０歳過ぎてからは失敗しちゃだめだぞ」。あの人もいろいろ経験してますからね。「カンバック」の頃はただガムシャラだったけど、今度は準備に準備を重ねて取り組もうと思う。だから「ＯＫ牧場」はまだ出さないよ。