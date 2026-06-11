「マイガール」相葉雅紀の娘役、嵐に感謝のメッセージ グッズ身につけた自撮り公開に反響「FC会員？」「コハルちゃんが素敵な女性になってる」
【モデルプレス＝2026/06/11】元子役で女優の石井萌々果が6月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。嵐に感謝のメッセージを送った。
【写真】「マイガール」相葉雅紀の娘役「すっかり大人」と話題の近影
2026年5月31日、東京ドームにて行われたラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演をもって、約26年半の活動に幕を下ろした嵐。これを受け、石井は「26年半本当にありがとうございました！！」と同ツアーのヘアクリップを着用しながら、嵐に感謝の気持ちを投稿。石井は2009年にテレビ朝日系ドラマ「マイガール」にて、相葉雅紀演じる主人公・笠間正宗の娘・コハル役を演じていた。
この投稿には「ヘアクリップしてるってことはFC会員？」「コハルちゃんが素敵な女性になってる」「相葉ちゃんと再共演して欲しい」「雅紀にぃも絶対喜ぶ」「マイガール懐かしい」「すっかり大人」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「マイガール」相葉雅紀の娘役「すっかり大人」と話題の近影
◆「マイガール」出演の石井萌々果、嵐に感謝のメッセージ
2026年5月31日、東京ドームにて行われたラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演をもって、約26年半の活動に幕を下ろした嵐。これを受け、石井は「26年半本当にありがとうございました！！」と同ツアーのヘアクリップを着用しながら、嵐に感謝の気持ちを投稿。石井は2009年にテレビ朝日系ドラマ「マイガール」にて、相葉雅紀演じる主人公・笠間正宗の娘・コハル役を演じていた。
◆石井萌々果の投稿に反響
この投稿には「ヘアクリップしてるってことはFC会員？」「コハルちゃんが素敵な女性になってる」「相葉ちゃんと再共演して欲しい」「雅紀にぃも絶対喜ぶ」「マイガール懐かしい」「すっかり大人」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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