テレビ朝日系「まいにち大喜利＆賞レース」が１０日に放送され、アルコ＆ピース・平子祐希、酒井健太がＭＣを務めた。

この日は「神速４９秒注釈テロップネタ選手権」を進行した。

ニッポンの社長・ケツ、辻皓平は、ラーメン店主を演じるケツが妻から鬼詰めされるネタを披露したが、突如現れた妻役の女性の姿に、平子は「どなただろう？」と苦笑。酒井も「あれ？誰？誰？」と首をひねった。

テロップで「※本当の妻です」の注釈が出た瞬間に酒井は「何やってんのよ！」と爆笑。平子は「かつてない出方というか…」と驚いた。

ネタ後、辻は「どうしても必要なピースが。めっちゃうまかったでしょ？一発で、もうこの人は言わんでエエと思って」と演技力を絶賛。「結構、日常的に（ケツが）怒られてるというか。ハワイ旅行、新婚旅行行って何回ケンカした？」と聞くと、ケツの妻は「２４回」と答えて笑わせていた。

ニッポンの社長は「キングオブコント」２０２０年から２０２４年まで５年連続決勝進出の実力派。昨年に大型賞レース「ダブルインパクト２０２５ 漫才＆コント二刀流Ｎｏ．１決定戦」で初代王者に輝いた。ケツは昨年に結婚を発表した。