バドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダルの志田千陽（29）が11日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露し反響を呼んでいる。

志田は時差投稿としたうえで「冬の最後の思い出に平野美宇ちゃんとサンリオピューロランドに遊びに行かせていただきました」と報告。卓球女子で東京、パリ五輪代表の平野美宇との仲むつまじい2ショットなどを複数枚投稿した。

「初めてのピューロランドだったのですが全部が可愛くて癒されました ショーも、お食事も、全部が可愛くて楽しくて幸せな空間でした」

志田はサンリオキャラのクロミの耳をつけた“コスプレ”姿で笑顔を見せ「みうちゃん、いつもありがとう〜！可愛くて優しくて、平和なみうちゃんにも癒されました」と、平野との“デート”を満喫した様子だった。

この投稿にフォロワーからは「とても可愛くてきれい！」「無敵やん」「Soooo cuteee」「デート良いですねー」「とっても素敵です」「お2人ともとても可愛い」「もうアイドルですよ」「アイドル感ハンパない」などの声が寄せられた。