11日の参議院総務委員会における郵政法改正などについての議論において、各議員が質問の冒頭、郵便や郵便局にまつわる自身の経歴や個人的なエピソードを次々と披露する場面があった。

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立憲民主党の小沢雅仁議員は、自身が過去に郵便局で働いていた経歴を明かした。小沢議員は、郵便局の窓口で切手を売ったり書き留めを受けたりするなど、配達以外の郵便関係の仕事はほぼ全て経験したと言及。その後、郵便局の労働組合の役員を長く務めたのちに参議院議員に当選し、現在は2期目を迎えていると説明した。さらに小沢議員は、直前に質問に立っていた自民党のいんどう周作議員が郵政省採用の総務省役人として活躍していたことや、自民党の長谷川英晴筆頭理事が町の郵便局長を長く務めていたことに触れ、「本当に今日ここは郵政一色ですし、午後も衆議院の総務委員会でまた郵政が扱われるということですから、今日は『郵政デー』ということになろうかと思います」と宣言した。

この小沢議員の発言を、次に質問に立った国民民主党の奥村祥大議員が引き継いだ。奥村議員は「先ほど小沢委員から、本日は『郵政デー』だということでお話をいただきました」と前置きした上で、自身も学生時代に新宿北郵便局でアルバイトをしていた経験を明かした。奥村議員は、役人出身のいんどう氏、郵便局長出身の長谷川氏、元局員の小沢氏、そして元アルバイトの自身が揃ったことについて、「本日、総務委員会で、郵便局を開局できるなということを、ちょっと思った次第でございます」と語り、法案の質疑に入った。

続いて質問を行った公明党の佐々木雅文議員も、自身と郵便との関わりについて言及した。佐々木議員は「今日は『郵政デー』ということで、私も何か関係がないかなとずっと今考えていたんですけれども」と切り出し、弁護士としての活動を振り返った。佐々木議員は、弁護士としてこれまで特定記録や簡易書留、内容証明郵便などを利用するため、窓口も含めてほぼ毎日郵便局に足を運んでいた「ヘビーユーザー」であると言明。その利用者の観点から、今回の郵便法等の一部を改正する法律案についての所見をただすと述べた。

さらに、日本維新の会の石井苗子議員は、41年前の個人的な経験を披露した。石井議員は「私は郵便事業に詳しいわけではないんですが」としつつ、今から41年前に新宿郵便局で「1日郵便局長」を務めた経験があり、大変世話になったと明かした。当時はすべての業務が手作業であったと当時を振り返り、41年後となる本日の委員会では、郵便事業の経営改善について質問を行うと語った。

また、参政党の中田優子議員は、前職での経験を基に挨拶を行った。中田議員は、以前に不動産業に携わっていた過去を明かし、当時はレターパックライトおよびレターパックプラスの双方の「ヘビーユーザー」であったと言及。現在は取り扱いの件数は減っているものの、引き続き郵便事業はなくてはならない存在であると考えているとし、その思いを込めて今回の法改正の趣旨について質問していくと述べた。

一方、沖縄の風の伊波洋一議員は、冒頭に「ハイサイ（こんにちは）！」と沖縄の挨拶を行い、他の議員のような郵便に関する個人的な経歴やエピソードの紹介は行わなかった。伊波議員は本法案について、郵便局のネットワークや全国一律のサービスを維持するためにはやむを得ないものであるとしつつ、郵政民営化モデルの検証などの観点から質疑を行った。

続いて質問に立ったチームみらいの安野貴博議員は、大学時代の郵便局の活用事例を挙げた。安野議員は、他の議員たちの豊富な経験に触れつつ、「私は、大学時代に東京駅の東京中央郵便局を大変活用させていただいておりました」と明かした。安野議員は、当時は消印を23時59分まで押してもらうことができたシステムについて言及し、「締め切りを守る力が比較的弱かった私にとっては最後の生命線でございました。その節は誠にありがとうございました」と、当時の郵便局への感謝の言葉を述べた。

最後に質問に立った、各派に属しない議員の斉藤健一郎議員は、一連の議員たちの冒頭の挨拶について言及した。斉藤議員は「最近、皆さんの質疑の掴みが非常に上手になってきて、なんかさすが政治家だなという感じなんですけれども」と率直な感想を吐露。その上で、自身の郵便局との関わりについては「過去を振り返りましても一切ございません」と明かし委員会室には笑いが広がった。

（ABEMA NEWS）