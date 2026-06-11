世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。

6月9日（火）に放送された同番組には、前回から引き続き久保田かずのぶ（とろサーモン）がゲスト出演した。

吉本芸人が、メディアで“年間ステージ数”を紹介することにひっかかっているという久保田。「テレビでいちいち言うなよ！公共の電波使って！」と声を大にして主張し…。

【映像】とろサーモン久保田「ボケ！」「テレビでいちいち言うなよ！」吉本芸人あるあるに物申す

久保田はいろいろな人と仕事をしていくなかで、ふと「年間のステージ数を発言しているのは劇場を持っている吉本芸人だけ」と思ったという。

「年間ステージ数をわざわざテレビとかで言う人もいる」と続け、「それ誰に言ってんの？」と疑問視。「だったら顔合わせて筋通して言ってこいやボケ！」「テレビでいちいち言うなよ！公共の電波使って！」と声を荒げ、そういった話は公の場ではすべきでないと主張した。

ヒートアップした久保田は、「他事務所の芸人は少ない舞台数でもちゃんと盛り上げているのに、吉本芸人が数こなしていることを自慢げに言うのはどうなの？」と提言。「こういう自慢をするってことは恥ずかしいぞ？」と続けたが、だんだん冷静になってきたのか、「…吉本クビになりそうだな…」と呟き、スタジオ一同を笑わせた。

一方、くるま（令和ロマン）は久保田の一連の主張に対して、吉本芸人が自らの意思で年間ステージ数を言うことは絶対にないと断言。「（番組の）テロップで、失礼ですけど…出す称号がないから書いているんですよ」と続け、永野と久保田に「（吉本）辞めたら強いっしょ？よどみもなく言うでしょ？」「強いわコイツは！」と笑われた。