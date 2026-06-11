○大豊建 <1822> [東証Ｓ]

発行済み株式数の3.37％にあたる300万株の自社株を消却する。消却予定日は6月23日。



○トーエル <3361> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.34％にあたる44万株(金額で3億7400万円)を上限に、6月12日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ＴＫＰ <3479> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.23％にあたる200万株(金額で35億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月12日から8月24日まで。



○野村総研 <4307> [東証Ｐ]

発行済み株式数の3.45％にあたる2004万4102株の自社株を消却する。消却予定日は6月30日。



○弁護士ＣＯＭ <6027> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.5％にあたる35万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月12日から11月30日まで。



○フルテック <6546> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.68％にあたる9万株(金額で9855万円)を上限に、6月12日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○千代田インテ <6915> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.6％にあたる40万2100株(金額で12億6460万4500円)を上限に、6月12日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ナ・デックス <7435> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.7％にあたる23万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月12日から11月30日まで。取得した自社株は12月25日付で全て消却する。



○シーイーシー <9692> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.84％にあたる120万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月12日から11月30日まで。取得した自社株は27年1月15日付で全て消却する。



［2026年6月11日］



株探ニュース