警察官になりすましてうその電話をかけ、男性からキャッシュカードなどをだまし取ったとして17歳の少年が逮捕されました。

少年は強盗や恐喝など10件ほどの事件に関与していたとみられています。

【写真を見る】警察官になりすまし17歳の少年逮捕 男性(78)からキャッシュガードなどだまし取った疑い 口座からは1200万円引き出される 愛知県の不良集団「ブラックアウト」とつながりか

逮捕されたのは住居不詳で無職の17歳の少年です。警察によりますと少年はことし4月、複数で共謀し、警察官になりすまして大阪府に住む78歳の男性にうその電話をかけ、男性からキャッシュカードと通帳をだまし取った疑いが持たれています。

口座からはその後、現金1200万円が引き出されていました。

少年は「受け子」のリクルーター兼、現金の回収役とみられています。調べに対し「仕事をする人を探している先輩に別の少年を紹介したことは間違いないが、詐欺のことは知らない」と容疑を一部否認しています。

少年は、愛知県を拠点とする不良集団「ブラックアウト」とつながりがあるとみられ、これまでに強盗や恐喝など、10件ほどの事件に関与しているということで警察が余罪などを調べています。

