「アジア大会」まで、あと100日。“金メダル最有力”の代表内定選手を紹介します。

【写真を見る】アジア大会注目の代表内定選手 “金メダル最有力”選手は誰？開幕まで100日 聖火ランナーも発表【アジア大会 愛知･名古屋】

まずは、男子110mハードルの村竹ラシッド選手(24)です。

（村竹ラシッド選手）

「パリ五輪が終わってからの1年間、本気でメダルを取るために1年間必死に練習して、本当に何が足りなかったんだろうなって…すみません」

レース後の悔し涙が話題となった村竹選手。世界陸上5位入賞で、陸上競技では一足先に代表内定を射止めました。去年の悔しさをバネに、アジア大会では金メダルを狙います。

続いては、日本が誇る天才スイマー・池江璃花子選手(25)。2018年のアジア大会では女子選手初の6冠に輝きましたが、翌年に白血病を公表。それでも過酷な治療を乗り越えて、再びオリンピックの舞台に返り咲きました。再びアジアに旋風を巻き起こせるのか期待しましょう。

そして、令和の体操キング・橋本大輝選手(24)。東京オリンピックでは、日本勢最年少の19歳で金メダルを獲得。得意種目の鉄棒でのダイナミックな演技が魅力です。アジア大会には今回が初出場。金メダルへの視界も良好です。

陸上・競泳・体操はどこで見られる？

では、“金メダル最有力選手”はどこで見られるのか。陸上・競泳・体操は、下記の会場で見られます！



【陸上競技（トラック/フィールド）】

会場：名古屋市瑞穂公園陸上競技場

日時：9月24日(木)～29日(火)



【競泳】

会場：東京アクアティクスセンター

日時：9月20日(日)～25日(金)



【体操】

会場：名古屋市総合体育館

日時：9月21日(月)～25日(金)

“金メダル最有力”地元ゆかりの代表内定選手は？

“金メダル最有力” 東海地方ゆかりの代表内定選手もご紹介します。



まずは、ソフトボールです。名古屋市出身・後藤希友選手(25)。東京オリンピックでは、チームの最年少ながらも金メダル獲得に貢献しました。ソフトボールは日本代表が現在アジア大会6連覇中。7連覇の大偉業達成へ注目です。



続いては、オリンピック2大会連続出場の卓球・張本智和選手(22)。去年からトヨタ自動車に所属しています。会場は、トヨタ自動車の本社がある豊田市の「スカイホール豊田」。ゆかりの地で、自身初のアジア大会金メダル獲得を目指します。

（藤波朱理選手）

「アジア大会は地元の名古屋で行われる大会で、すごく私自身思いが強いので、地元の応援してくれている方の前で勝つ姿を想像しながらやっていきたい」



三重県四日市市出身のレスリング・藤波朱理選手(22)。前回大会は53キロ級で金メダルを獲得。その後57キロ級に転向し、今大会に挑みます。公式戦記録153連勝です。無敗の女王が、地元開催の大舞台でも強さを見せつけるのか期待です。

ソフトボール・卓球・レスリングはどこで見られる？

では、地元ゆかりの“金メダル最有力選手”はどこで見られるのか。ソフトボール・卓球・レスリング（フリースタイル）は、下記の会場で見られます！



【ソフトボール】

会場：安城市総合運動公園

日時：9月26日(土)～10月3日(土)



【卓球】

会場：スカイホール豊田

日時：9月20日(日)～28日(月)



【レスリング（フリースタイル）】

会場：名古屋市稲永スポーツセンター

日時：9月30日(水)～10月3日(土)

聖火ランナーも発表！

そして11日、聖火ランナーが発表されました。



CBCテレビの若狭敬一アナウンサー・石井亮次さん、東貴博さん、吉見一起さんも走りますし、元フィギュアスケーターの小塚崇彦さん・プロフィギュアスケーターの安藤美姫さん・タレントの大久保佳代子さん・歌舞伎俳優の中村勘九郎さんなど地元ゆかりの方も走りますので、沿道で見守っていただきたいと思います。



聖火リレーは、愛知県内で8月22日(土)～9月18日(金)まで行われます。「アジア大会」は、9月19日(土)に開幕です。熱い戦いに注目です！