Ｊ１清水エスパルスのＧＫ佐々木智太郎（１９）が１１日、静岡市内の東豊田中を訪問した。ＭＦ鈴木奎吾とともに中学２年生約１８０人を前に講演し、自身の経験を交えながら夢の持ち方や努力の大切さを語った。その中で、自らの目標について「世界一のＧＫになりたい」と力強く宣言した。

実技披露では同校サッカー部員とパス交換などを実施。部員のシュートを次々と止めるプロのプレーも見せると、生徒たちから大きな歓声が上がった。

講演では自身の中学時代も振り返った。当時は３人いたＧＫの中で序列が最も低かったという。それでもプロを目指しながら努力を続ける一方、将来の選択肢を広げるため学業にも力を注いだ。生徒たちに「夢がある人はいますか」と問いかけた佐々木は、自身もプロサッカー選手を目指していたものの、”補欠“という立場だったため周囲にはあまり口にしていなかったと明かした。

その上で「今、夢がない人はこれからたくさんのことを選べる可能性がある。すごく贅沢なことだと思います。僕は夢をかなえることよりも、夢に向かっている時間の方が人生の財産だと思う。小さいことでもいいので、夢中になれることや人生をかけられることに巡り合って、怖がらずに挑戦してほしい」とエールを送った。

講演でも逆サイドといった長距離にボールを蹴るためにはという質問に対して、中学校時代、学校が終わったら近くの公園やグラウンドへ行き、１００本、２００本とボールを蹴っていた。「とにかく量をこなしていた」と振り返る。

現在は清水でＧＫ梅田透吾ら実力者との定位置争いに挑む１９歳。中学時代の補欠ＧＫは今、「世界一のＧＫ」という夢を追い続けている。