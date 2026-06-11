◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天―巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク）

歌手の田原俊彦（６５）が１１日、楽天―巨人戦でセレモニアルピッチを行った。

背番号「１０４」のユニホームを着用して、マイクを持って登場。ワインドアップの豪快なフォームから捕手役を務めた楽天・ワォーターズのグラブへノーバウンドで投球。８６キロを計測した。

投球後には華麗なターンとハイキックも披露。球場から大歓声が起こった。

３回終了後には再びグラウンドへ。左翼の位置に向かうと、フライキャッチのイベントに参加した。本塁付近のマシンからフライが上がったが、ボールを見失い動けず。リベンジとなった２度目は自身の近くに白球がきたものの、捕球はできなかった。それでも場内は大盛り上がりとなった。

田原は「実は人生初のセレモニアルピッチで緊張したけど、練習で銀次さんとキャッチボールを１０分くらいして、久しぶりの野球がすごく楽しいなと思ったし、本番も良い球が投げられたので良かったかな。反省点としては１００キロに届かなかったこと。チクショー！次の機会の目標にします（笑）国歌独唱も初めてだったけど、しっかり歌うことができたかなと思います。僕は野球少年でジャイアンツが大好きだったけど、今日は楽天イーグルスの応援団として来たので、勝利を願っています！」とコメントした。