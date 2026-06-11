働く意欲や働く力を高めます。



長野県富士見町にある特別支援学校高等部の生徒たちが、日頃の学習の成果を発揮する技能検定大会に挑みました。



参加した生徒

「準備ができました」



諏訪郡富士見町の県諏訪支援学校で行われた技能検定大会。この大会は、特別支援学校の高等部に通う生徒の働く意欲や働く力を高めるため、2017年から県教育委員会が開催しています。



11日は「ふじみの森分教室」に通う生徒4人が参加し、食品加工の基礎技能を審査する部門に挑みました。管理栄養士の資格を持つ2人が審査員を務め、35分の時間の中で身だしなみやポテトサラダのパック詰め、後片付けの様子などを評価しました。





参加者「作業が終わりました。お疲れさまでした」気になる審査員の評価は――審査員「流れがスムーズにできていて、とてもいいなと思いました。良かったです」（やってみてどうでしたか？）参加した冨田麻温志さん（3年）「かなり難しくて、（今後は）飲食関係に進んでいこうかなと思います」大会は、今回行われた食品加工以外にも清掃と喫茶サービスを審査する部門があり、県内各地で開催されるということです。