SHOW-WA＆MATSURI「僕らの口笛」が最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞に輝く 『MUSIC AWARDS JAPAN』
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』で演歌・歌謡曲部門を表彰する授賞式が11日、東京・Zepp DiverCityで開催され、最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞はSHOW-WA＆MATSURI「僕らの口笛」が受賞した。
【写真】きらびやかな衣装でガッツポーズをするSHOW-WA
最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞は、SHOW-WA「外せないピンキーリング」、SHOW-WA＆MATSURI「僕らの口笛」、辰巳ゆうと「運命の夏」、新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」、山内惠介「北の断崖」の5曲がノミネートされ、「僕らの口笛」が受賞した。同賞は、オリコン年間シングルランキングなどから作られたオリジナルチャートの中から上位5曲をノミネート作品とし、1位の楽曲が受賞作品となった。
プレゼンターの堺正章から呼び上げられたSHOW-WA＆MATSURIは全員で円になって抱き合い、喜びを爆発。最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞のトロフィー「THE RUBY（ザ・ルビー）」がMATSURIの柳田優樹に授与されると、SHOW-WAのリーダー・寺田真二郎は「素晴らしいアーティストの皆さんの中で最優秀に選んでいただき、大変光栄に思っております」と満面の笑み。堺は「星3つです！」と高らかに叫んだ。
SHOW-WA＆MATSURIは、秋元康氏プロデュースの昭和歌謡&ポップスグループ。ともに6人組の兄弟グループで、SHOW-WA単独では昨年に続き、2年連続ノミネート。SHOW-WA＆MATSURIでは初のノミネートで栄冠に輝いた。SHOW-WAはファンネームがトロフィーと同じ「Ruby（ルビー）」であることから、ファンとルビーを分かち合いたいと話していたが、有言実行となった。
授賞式は、日本の“ソウルミュージック”演歌・歌謡曲を世界に発信するライブを織り交ぜて進行された。オープニングは吉田兄弟×DAISHI DANCE×カムイの異色コラボレーションで幕を開け、ノミネート5組のほか、細川たかし、水森かおり、島津亜矢、市川由紀乃、キム・ヨンジャ、純烈、真田ナオキ、青山新、二見颯一、田中あいみ、KaWangが持ち歌や昭和の名曲などを歌唱。マーティ・フリードマン、林家つる子、SOME≡LINEZによるパフォーマンスも行われた。この模様は、6月21日（後0：00〜0：54）にテレビ東京で、6月30日（後7：00〜9：00）にBSテレ東で放送予定。
■『MUSIC AWARDS JAPAN』最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞ノミネート
SHOW-WA「外せないピンキーリング」
★SHOW-WA＆MATSURI「僕らの口笛」
辰巳ゆうと「運命の夏」
新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」
山内惠介「北の断崖」
★＝受賞作品
【写真】きらびやかな衣装でガッツポーズをするSHOW-WA
最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞は、SHOW-WA「外せないピンキーリング」、SHOW-WA＆MATSURI「僕らの口笛」、辰巳ゆうと「運命の夏」、新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」、山内惠介「北の断崖」の5曲がノミネートされ、「僕らの口笛」が受賞した。同賞は、オリコン年間シングルランキングなどから作られたオリジナルチャートの中から上位5曲をノミネート作品とし、1位の楽曲が受賞作品となった。
SHOW-WA＆MATSURIは、秋元康氏プロデュースの昭和歌謡&ポップスグループ。ともに6人組の兄弟グループで、SHOW-WA単独では昨年に続き、2年連続ノミネート。SHOW-WA＆MATSURIでは初のノミネートで栄冠に輝いた。SHOW-WAはファンネームがトロフィーと同じ「Ruby（ルビー）」であることから、ファンとルビーを分かち合いたいと話していたが、有言実行となった。
授賞式は、日本の“ソウルミュージック”演歌・歌謡曲を世界に発信するライブを織り交ぜて進行された。オープニングは吉田兄弟×DAISHI DANCE×カムイの異色コラボレーションで幕を開け、ノミネート5組のほか、細川たかし、水森かおり、島津亜矢、市川由紀乃、キム・ヨンジャ、純烈、真田ナオキ、青山新、二見颯一、田中あいみ、KaWangが持ち歌や昭和の名曲などを歌唱。マーティ・フリードマン、林家つる子、SOME≡LINEZによるパフォーマンスも行われた。この模様は、6月21日（後0：00〜0：54）にテレビ東京で、6月30日（後7：00〜9：00）にBSテレ東で放送予定。
■『MUSIC AWARDS JAPAN』最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞ノミネート
SHOW-WA「外せないピンキーリング」
★SHOW-WA＆MATSURI「僕らの口笛」
辰巳ゆうと「運命の夏」
新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」
山内惠介「北の断崖」
★＝受賞作品