参政党・神谷代表再審制度見直し巡り政府案に賛成で今国会での成立の公算高まる
参政党の神谷代表は11日、再審制度を見直すための刑事訴訟法改正案を巡って、求めていた修正内容を与党が了承したとして、政府案に賛成する考えを示した。
国会に提出された政府案では、えん罪の可能性がある場合などに裁判をやり直す（＝再審）制度の見直しについて、検察が不服を申し立てる「抗告」を原則禁止とすることが、法案の本体である本則に盛り込まれた。
神谷代表は11日までに、自民党と協議し、「再審の請求手続き時に検察官による証拠の任意での提出・開示を適切に行うこと」と「証拠の目的外使用の禁止などの施行後5年ごとの見直すこと」の2点を、本則でなく附則として盛り込むことを要求し、自民側がこれを了承した。
神谷代表は、「100％十分なものになっているかと言うとそうではなが、やはり少しでも前に進めるということで協議を重ね、与党側と先ほど協議がつき、共同提出の会派として参政党が加わるということを合意した」と述べ、修正された政府案に賛成する意向を示した。
参議院で少数与党の高市政権にとっては、参政党の賛成表明により、政府修正案が今国会で成立する公算が高まったと言える。