同居猫さんに突然抱きつかれたゴールデンレトリバーさん。飼い主さんも想定外だった『まさかのリアクション』が話題になっているのです。

思わず笑顔になること間違いなし！微笑ましいその光景は記事執筆時点で5300回を超えて表示されており、絶賛の声が寄せられることとなりました。

【写真：『大好きな猫』に突然抱きつかれた大型犬→驚きを隠せずに…まるでマンガのような『表情』】

『大好きな同居猫』に突然抱きつかれた大型犬

Xアカウント『@Lemochimame__s』に投稿されたのは、猫さんとゴールデンレトリバーさんがみせた微笑ましい日常の一コマ。

3匹の猫さんと共に暮らす、ゴールデンレトリバー「れも吉」ちゃんは、とにかく猫の「もち吉」くんと「ちま吉」ちゃん、「まめ吉」くんのことが大好きなのだといいます。

想定外だった『まさかのリアクション』に反響

この日、猫さんたちのなかでも、一緒に遊んだり引っ付いたりできる機会がちょっぴり少ない「もち吉」くんに突然抱きつかれたというれも吉ちゃん。

予想もしていなかったのであろう唐突なデレ、驚きと嬉しさが入り混じった結果…まるで漫画のようなリアクションを見せてくれたのだといいます。

これでもかというほど見開かれた、ほとんど白目しか見えていない瞳、パカッと無防備に開かれたお口。

漫画やアニメでしか見られないのではないかと思うほどにコミカルな表情を浮かべながら、両手を揃えて体を引くようにしてリアクションしてみせたというれも吉ちゃん。

驚いてはいるものの、決して嫌ではない、むしろ喜びが滲み出ていることが写真越しにも伝わってくるその微笑ましい光景は多くのユーザーをほっこり和ませ、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「マンガみたいなお顔」「可愛すぎます」「いい顔すぎる～」「すんごい驚いてるｗ」などのコメントが寄せられています。

仲良し家族の種族を超えた愛情に反響

れも吉くんは、とっても表情豊かで心優しい女の子。とにかく猫さんたちと仲良しで、れも吉ちゃん自身も、猫のような仕草や行動をたくさん見せてくれるのだといいます。

まさに相思相愛！れも吉ちゃんともち吉くん、ちま吉ちゃん、まめ吉くんの種族を超えた愛に溢れた日常は、日々多くのユーザーにたくさんの癒やしを届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Lemochimame__s」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。