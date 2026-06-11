●「梅雨の中休み」はあさって13日(土)まで

●14日(日)から週明け15日(月)は日ざし控えめ

●来週後半になるほど雨傘が活躍の日々



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きょう6月11日は「傘の日」です。

暦の上で梅雨入りの目安とされる「入梅」にちなんで制定されました。





天気予報の中では雨の日に傘マークが使われていますが、そのルーツをご存じでしょうか。

実は福沢諭吉が関係しています。





日本で初めて傘のイラスト入りの天気予報を載せたのは、1893年に福沢諭吉が発行した『時事新報』だと言われています。来週は福沢諭吉がきっかけとなった、傘マークの続く日がやってきそうです。

これから梅雨前線がしばらく日本の南の海上に停滞することで、県内はあす12日(金)、あさって13日(土)と安定した空模様が続きそうです。



ただし、14日(日)から梅雨前線がじわじわと北上。週明け15日(月)には九州の奄美あたりまで接近する見込みで、県内も日ざし控えめの空模様に変わっていきます。



その後、18日(木)にかけて梅雨前線が九州北部まで北上する見込みで来週後半になるほど再び傘の手放せない日がやってくると見込んでいます。

あさって13日(土)までの「梅雨の中休み」を有効活用して過ごしましょう。





あす12日(金)も安定した空模様。日中はところどころで雲のほとんどない快晴となる予想です。

ただし朝は空気がヒンヤリします。薄手の上着などを着て、体温調節を行いましょう。日中は最高気温が30度に達するところもあり、朝晩との寒暖差が非常に大きくなりそうです。





あさって13日(土)もよく晴れて、身体に堪える暑さが続く予想です。14日(日)から梅雨前線が北上、15日(月)にかけて分厚い雲が目立ち、ところどころでにわか雨が降るでしょう。



来週後半になるほどしっかりと雨が降りだす予想で、梅雨らしいぐずつく天気が続く見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）