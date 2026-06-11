中東情勢の悪化で、原油から精製される「ナフサ」の不足が懸念される中、マンションの修繕現場でも影響が出ています。



■日塗 稲田 勉 常務取締役

「床に貼っているビニールのシートも、ナフサの影響で手に入っていません。養生がなかったら（仕事が）全部止まるので、貴重な材料だと思います。」



広島市内のマンションの修繕現場です。中東情勢の悪化で「ナフサ」を原料とする資材に影響が出ているといいます。

壁とタイルをつなぐ接着剤の価格は2割から3割増し、養生用のビニールは1.5倍に跳ね上がりました。また、品不足により4月以降は、メーカーがこうした資材の受注を停止している状況です。

中でも深刻なのは、排水用の溝に塗装する「防水材」です。値段は2倍になり、1回の仕入れで予定の半分の量しか入ってこないといいます。





■日塗 稲田 勉 常務取締役「現状、防水材が入手困難で今、作業が止まっている状況です。価格の高騰はある程度予想はしていたが、入荷がないとは誰も予想していなかったと思います。」中東情勢はますます緊張が高まっています。イラン軍最高司令部はホルムズ海峡の封鎖を発表し、船舶への攻撃を警告するなど先行きは不透明です。■日塗 稲田 勉 常務取締役「徐々にメーカーの発注の再開という報告は受けているが、世界情勢がどうなるか判断できないので不安は抱えています。」安定の兆しが見えない中東情勢。この状況が長引けば、建設現場への更なる影響は避けられそうにはありません。【2026年6月11日 放送】