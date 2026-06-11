「今日のお写真ヤバすぎます!!」工藤静香、美デコルテ際立つ黒キャミコーデに反響！ 「色っぽい」
歌手の工藤静香さんは6月10日、自身のInstagramを更新。細い二の腕や美しいデコルテが際立つキャミソール姿を公開しました。
【写真】工藤静香の美しいキャミソール姿
コメントでは、「しーちゃん今日もカッコ可愛いです」「色んな表情が見れて嬉しいです かっこいいです」「どんなポーズでも絵になりますね」「色っぽい」「静香様!!!!今日のお写真ヤバすぎます!!」「しーちゃん!!どこまでもよすぎ!!」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】工藤静香の美しいキャミソール姿
「どんなポーズでも絵になりますね」工藤さんは「同じバッグの写真だ！そしてアム ビビ 絵を描こうとトライしたけど無理だった日。笑」とつづり、9枚の写真を公開。8、9枚目では黒いキャミソール姿を披露し、細い二の腕や美しいデコルテが際立つスタイリッシュな装いを見せています。ほかにも、紫色のシャツを着用したショットや、黒いTシャツに黒いパンツを合わせたコーディネートなど、さまざまなプライベートショットを公開しました。
バキバキの腹筋を披露6日には「DynamicのPV撮影をしました」とつづり、PV撮影時の衣装姿を公開した工藤さん。鍛え上げられた腹筋も披露しています。さらに「Dunamicコンサートツアーの告知を何もしていない 大変」「もうすでに売り切れるっている箇所もありますが、是非いらして下さい」と、コンサートツアーの告知も行いました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)