​サントリーは、知的障がいのある社員が在籍し、それぞれの得意分野を生かしながら一社員として活躍する「コラボレイティブセンター」に関する説明会を6月4日に開催した。説明会では、コラボレイティブセンターの概要および、これまでの活動や取り組みについて紹介した他、同センターが担う代表的な業務について現場見学会を行った。



サントリービジネスシステム コラボレイティブセンター センター長の江口哲也氏

「サントリーグループでは、2011年にダイバーシティ経営を掲げ、人事部門に『ダイバーシティ推進室』を設立。2015年から知的障がい者の雇用を開始した。そして、知的障がい者の採用と活躍推進を本格化させることを目的に、2018年にコラボレイティブセンターを設立。障がいの有無に関係なく、一人ひとりが尊重され、自身の能力を最大限発揮できる組織を目指している」と、サントリービジネスシステム コラボレイティブセンター センター長の江口哲也氏が、知的障がい者雇用の歴史を振り返る。「コラボレイティブセンターは、グループ全体の業務革新を支援・推進し、事業に貢献すること。また、コラボレイティブパートナーの活躍を通じて、グループ全体のDEI（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）を実践することをコンセプトとしている。そのため、特例子会社ではなく、機能会社の一部署に位置づけられており、サントリーグループ共通のシェアードサービスの提供や業務革新の支援・推進などを担っている」と、コラボレイティブセンターのコンセプトと位置づけについて説明した。

「現在、コラボレイティブセンターは全国7拠点に展開しており、社員数はコラボレイティブパートナー56名とスタッフ19名を合わせて計75名となっている。各拠点では、多様なキャリアを持つスタッフが、業務経験と人的ネットワークを活かしながら、知的障がいのあるコラボレイティブパートナーを支え、活動領域を開拓している。これまでに雇用した知的障がい者のほとんどが現在も継続勤務しており、今年は2015年に入社した1期生全員が10年の永年勤続表彰を受けた」と、知的障がい者の活躍を後押しする環境が高い定着率につながっているのだと強調する。「7月からは、障がい者の法定雇用率が2.7％へ引き上げられる。加えて、国から初めて雇用の質に関するガイドラインが示され、『能力発揮の十分な促進』や『適正な雇用管理』、『雇用の安定』などが挙げられた。これらの項目は、コラボレイティブセンターが実践してきたことと合致しており、先駆け的な取り組みであったと自負している」と、国の動きに先駆けて知的障がい者の雇用支援に力を注いできたとアピールした。



サントリービジネスシステム コラボレイティブセンター 部長代理の木村彩氏

続いて、同 コラボレイティブセンター 部長代理の木村彩氏が、コラボレイティブセンターの活動と取り組みについて紹介した。「コラボレイティブセンターの業務は多岐にわたっており、その内容は年々高度化・多様化している。2015年当初は、限られた部署からの依頼を受け、補助作業や定型業務を行っていた。しかし現在では、グループ18社から月約600件の業務を受託しており、営業サポートや研究実験サポート、イベント受付・準備など、事業活動により貢献する領域にも業務が広がっている」とのこと。「業務領域の拡大を支えているのが、人材育成の取り組み。コラボレイティブパートナーの育成プログラムでは、仕事ができるだけでなく、人間的な成長を目指し、一人ひとりの得意分野やポテンシャルを最大限引き出すようにしている。これによって、コラボレイティブパートナー単独で、得意先や研究施設、工場などへの出張業務にも対応できるようになった」と、育成プログラムを通じて人間的成長と業務スキルの高度化を図っていると説明した。



自主運営ミーティングの様子

「コラボレイティブパートナーが自主的に行っている活動としては、朝礼・夕礼での業務確認や自主運営ミーティングがある。特に、自主運営ミーティングでは、毎月1回、メンバーだけで集まって業務品質向上に向けて話し合いを行っている。さらに、コラボレイティブパートナー各人が1年の成果と今後の『やってみなはれ（挑戦）』を発表する成果発表会を年に1回開催する。昨年は、オンラインで全国7拠点で中継を行い、関係者含めて約750名が参加した」と、コラボレイティブパートナーの自主性を重視した業務運営を行っているという。



「コラボる体験」の様子

「サントリーグループ内での理解促進に向けた取り組みでは、『コラボる体験』を実施している。これは、社員がコラボレイティブセンターでメンバーと一緒に業務を行う体験型の研修。経営トップから新入社員まで、実際にコラボレイティブセンターを経験・体験することでDEIについて感じ、学ぶ機会を提供している。この他に、グローバルリーダシッププログラムにおいてもコラボレイティブセンターでの業務体験を組み込んでいる。そして、コラボレイティブパートナー自身が、母校などでこれから就労する人々に『やってみなはれ』の経験を語る『やってみなはれ教室』も開催している」と、社内外にコラボレイティブセンターの取り組みを積極的に発信していると話していた。



「宅配便業務」の様子

この後、コラボレイティブセンターが担っている代表的な業務として、「宅配便業務」、「新商品一覧の得意先送付」、「在庫調整」、「こらぼdeli」の現場見学会を行った。「宅配便業務」では、各部署宛てに届く宅配便をコラボレイティブパートナーが正確に仕分け、各フロアに届ける。仕分けをする際には、届けるフロア別に色分けするなど、誤配を防ぐ工夫が行われている。「新商品一覧の得意先送付」では、新商品に関する資料を封筒に入れ、得意先宛てに送付する。得意先ごとに資料の種類や枚数が異なるため、送付先リストの情報を確認しながら作業を行っている。



「在庫調整」業務の様子

「在庫調整」は、商品の販売状況に応じて在庫調整を行う際に、システムへの数値入力と反映を担う。コラボレイティブパートナーが在庫調整の依頼メールを受け、その情報をもとにシステム上で倉庫の在庫数量を変更する。非常に高い集中力が求められる重要な業務のため、毎日2名体制で対応している。



「こらぼdeli」業務を紹介するコラボレイティブパートナー

「こらぼdeli」は、社員食堂のお弁当メニューを各フロアの社員に届けるデリバリーサービス。お弁当の受注から社員へのデリバリー、請求処理まで、すべてコラボレイティブパートナーが手がけている。「こらぼdeli」でのお弁当の受け渡しを通じて社員との交流が深まり、飲み会に参加することもあるという。

サントリー＝https://www.suntory.co.jp/