銀座コージーコーナーは、6月19日〜6月21日まで、全国の生ケーキ取扱店で父の日限定スイーツを販売する。なお、北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない。

6月21日は父の日。銀座コージーコーナーでは、家族みんなで楽しめる父の日限定スイーツを用意した。

「プチガトー〜サンクスパパ〜（8個入）」は、キャンプや釣り、ビールにワイシャツなどをデザインしたプチケーキの詰め合わせ。豊富な味のバリエーションで、選ぶ楽しさがパーティーにぴったりだとか。しっとりふわシュワッ食感が人気の「チーズスフレ」は父の日ラッピングで登場。チーズケーキ好きのお父さんにおすすめとなっている。また、「プチガトー〜サンクスパパ〜（8個入）」はBOXの天面に、「チーズスフレ」はラッピングフィルムの上面に、お父さんへのメッセージが書けるスペースがある。普段はなかなか言えない「ありがとう」をメッセージに込めれば、お父さんの笑顔も倍増だとか。さらに、“父の恩は山より高く”のことわざにちなんで、ヨーロッパアルプス最高峰の名を冠するケーキ「モンブラン」も3種類取り揃えた。スイーツを囲んで、父の日の家族団らんがより豊かになりますように。



「プチガトー〜サンクスパパ〜（8個入）」（左：専用BOX）

「プチガトー〜サンクスパパ〜（8個入）」は、お父さんをモチーフにしたケーキやお父さんの趣味をイメージしたケーキを、バラエティ豊かに詰め合わせた。お父さんに感謝を伝えながら家族みんなでプチケーキを囲み、笑顔あふれるひと時を過ごしてほしい考え。BOX天面には、お父さんへのメッセージが書けるスペースがある。



「父の日チーズスフレ」

「父の日チーズスフレ」は、父の日専用デザインのフィルムでラッピングしたチーズスフレ。“しっとり、ふわシュワッ”の食感がおいしさの秘密。メレンゲをきめ細かく泡立てて、気泡をつぶさないようにゆっくり蒸し焼きにした。チーズの旨みと食感をぜひ楽しんでほしいという。フィルム上面には、お父さんへのメッセージが書けるスペースがある。



「ティラミスモンブラン」

「ティラミスモンブラン」は、ココアスポンジの上にコーヒークリームを重ね、コクのあるチーズあんで包み込んだ。ココアスポンジの中に入っているほろ苦いコーヒーカスタードが、全体の味わいの引き締め役。コーヒー好きな人も楽しめるモンブランになっている。



「モンブラン」

「モンブラン」は、栗の豊かな風味が楽しめる、昔ながらの黄色いモンブラン。ふんわり・しっとり焼き上げた口どけのよいスポンジの中に、なめらかなカスタードを入れ、マロンダイスの食感とラム酒の香り豊かなクリームを重ね、仕上げにマロンあんを絞った。栗の甘露煮を混ぜ込み、甘さを控えて栗の風味を際立たせたマロンあんの深い味わいを楽しんでほしいという。



「渋皮栗のモンブラン」

「渋皮栗のモンブラン」は、渋皮栗の上品でコク深い味わいと、クリーム、スポンジのハーモニーが楽しめるモンブラン。ふんわり・しっとり焼き上げた口どけのよいスポンジの中に、熊本県産蒸し栗ペーストを使用したなめらかな栗カスタードクリームを入れ、渋皮栗の粒入りチーズクリームを重ね、仕上げに熊本県産蒸し栗ペーストを含む4種のマロンペーストを合わせた渋皮栗あんを絞った。渋皮栗のコク深く芳醇な味わいを楽しんでほしいという。

［小売価格］

プチガトー〜サンクスパパ〜（8個入）：2916円

父の日チーズスフレ：637円

ティラミスモンブラン：496円

モンブラン：496円

渋皮栗のモンブラン：637円

（すべて税込）

［発売日］6月19日（金）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp