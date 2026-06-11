

LINEアプリ画面イメージ

住友生命の子会社であるアイアル少額短期保険（以下、アイアル少短）は、コミュニケーションアプリ「LINE」内の新サービス「Yahoo！ほけん」において、「熱中症お見舞い金」および「コロナ治療薬お見舞い金」の提供を開始した。

「Yahoo！ほけん」は、LINEヤフーおよびPayPay保険サービスが6月10日から提供を開始した新サービス。

住友生命グループは、ウェルビーイングインフラ企業として保険の役割・価値を拡げ、万一の保障にとどまらず、生活者のウェルビーイングに貢献していくという「拡・保険」の考え方のもと、さまざまな商品・サービス・取組みを提供している。

同商品は、キャッシュレス決済サービス「PayPay」内の「PayPayほけん」専用商品としてこれまで多くの生活者に好評を得てきた商品となっている。

国内月間利用者数1億ユーザーを超える「LINE」内に新たに誕生した「Yahoo！ほけん」へも提供を行うことで、多くのユーザーへ身近で手軽な保険体験と保障を届け、ファイナンシャルウェルビーイングの向上に貢献していく。

住友生命グループは「一人ひとりのよりよく生きる＝ウェルビーイング」に貢献する『なくてはならない保険会社グループ』」の実現を目指している。多様化する生活者ニーズやデジタル化に対応するため、さまざまなパートナーとの協業を通じて、最適な保障を届ける取組みを推進してきた。

アイアル少短ではこれまで、「PayPayほけん」専用商品として、近年社会課題となっている熱中症のリスクに備える「熱中症お見舞い金」、および高額な治療薬代等の経済的負担を軽減する「コロナ治療薬お見舞い金」などを開発・提供し、簡単な申込操作とリーズナブルな保険料から多くの支持を得てきた。

一方、気候変動による熱中症リスクの高まりなどを受け、将来の不安に対して必要な時にその場ですぐ加入手続きへ進める手軽さが一段と求められている。そこで、日常的に利用されている「LINE」アプリの画面からスムーズに手続きを始められる、今日開始の新サービス「Yahoo！ほけん」でも商品を展開することにした。これによって、これからの季節の外出前や、熱中症に対する不安を感じられた際など、思い立ったその時に使い慣れた「LINE」から迷うことなく、より安心・手軽に備えてもらえる環境を実現する。

［保険料］

熱中症お見舞い金：月額200円から／1日100円から

コロナ治療薬お見舞い金：月々100円から

住友生命＝https://www.sumitomolife.co.jp

アイアル少額短期保険＝https://www.air-ins.co.jp