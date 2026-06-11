カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、やわらかな食感とマイルドな塩味でおいしく塩分補給ができる「やさしい塩グミ」を、全国のセブン−イレブン店舗で6月11日から順次発売する。

近年、夏に顕著な高温を記録する年が頻発し、40℃を超える気温が毎年のように観測される状況を受け、気象庁は今年4月に、最高気温が40℃以上の日の名称を「酷暑日」に決定した（出典：気象庁）。また、夏が長期化する“二季化”という言葉の登場や、昨年6月からは職場での熱中症対策が義務化されるなど、夏の暑さは社会問題となっている。

カンロは暑さが本格化する季節に先駆け、健康のど飴ブランドから「健康のど飴塩梅」を、金のミルクブランドから「金のミルクキャンディ 塩ミルク」を発売するなど、塩系フレーバーの展開を拡大。「熱中症声かけプロジェクト」への参画や、おいしく塩分補給ができる商品の開発に取り組んでいる。

今回、大人はもちろん、小さな子どもでも外出先でおいしく手軽に塩分補給できるアイテムを作りたいとの想いから、子どもにも馴染みがあり、手軽で食べやすい“グミ”という形態を採用した、「やさしい塩グミ」を発売。グミという手軽さに加え、やさしい塩味・やわらか食感の”3つのやさしさ”にこだわり開発した。





グミを固める成分は、果物由来の「ペクチン」を使用し、咀嚼しやすい「やわらか食感」に。さらに、強い塩味が苦手な方でも食べやすい、マイルドな塩味を目指した。フレーバーは、スッキリとした味わいの塩グレープフルーツ味となっている。グミ粒はカラダに浸透するイメージを表現した「しずく型」で、パッケージも「しずく」をベースに、晴れた日の爽やかさや透き通った空をイメージした色合いの、やさしさを感じるデザインに仕上げた。

公園や海、プール、キャンプなど夏のレジャーの相棒に、「やさしい塩グミ」をぜひ楽しんでほしい考え。

熱中症予防声かけプロジェクトは、全国の地方自治体や官公庁、企業、民間団体が官民一体で取り組む、熱中症の予防を目的としたプロジェクト。「声をかける」というコミュニケーションの力で、熱中症による死亡者をゼロにすることを目指し、2011年に発足。医師や大学教授などの有識者による実行委員会を中心とし、プロジェクトへの賛同会員とともに官民一体での啓発活動を全国的に展開している。

［小売価格］214円（税込）

［発売日］6月11日（木）

カンロ＝https://www.kanro.co.jp