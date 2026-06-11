プロボクシングの元ライト級世界チャンピオンで、俳優としても活躍したガッツ石松（がっつ・いしまつ、本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが２日、肺炎のため亡くなった。

７６歳だった。葬儀は近親者のみで執り行った。お別れの会などは未定。

栃木県出身。中学卒業後、上京し、１９６６年にヨネクラジムに入門。同年プロデビュー。７４年に３度目の世界挑戦で、ロドルフォ・ゴンザレス（メキシコ）にＫＯ勝ちし、世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）ライト級王座を獲得。両手を上げた「ガッツポーズ」で喜びを表した。「幻の右」と言われた右の強打を武器に、連続５度の防衛に成功。リングネームの「石松」は「森の石松」にあやかったもので、かっぱと三度笠（さんどがさ）の姿で入場し、人気を集めた。通算戦績は３１勝（１７ＫＯ）１４敗６分け。

引退後は、俳優としても活躍し、テレビドラマ「おしん」や「北の国から」などに出演。バラエティー番組でもユニークなキャラクターで人気を博し、「ＯＫ牧場」などのギャグも生み出した。プロボクシング界との関わりも続け、テレビ解説のほか、日本の歴代世界王者による「世界チャンピオン会」の初代会長も務めた。