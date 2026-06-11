ボクシングＷＢＣライト級世界タイトルマッチでガッツ石松の右フックが挑戦者アルバロ・ロハスの顔面にヒット（１９７５年）

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　プロボクシングの元ライト級世界チャンピオンで、俳優としても活躍したガッツ石松（がっつ・いしまつ、本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが２日、肺炎のため亡くなった。

　７６歳だった。葬儀は近親者のみで執り行った。お別れの会などは未定。

　栃木県出身。中学卒業後、上京し、１９６６年にヨネクラジムに入門。同年プロデビュー。７４年に３度目の世界挑戦で、ロドルフォ・ゴンザレス（メキシコ）にＫＯ勝ちし、世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）ライト級王座を獲得。両手を上げた「ガッツポーズ」で喜びを表した。「幻の右」と言われた右の強打を武器に、連続５度の防衛に成功。リングネームの「石松」は「森の石松」にあやかったもので、かっぱと三度笠（さんどがさ）の姿で入場し、人気を集めた。通算戦績は３１勝（１７ＫＯ）１４敗６分け。

　引退後は、俳優としても活躍し、テレビドラマ「おしん」や「北の国から」などに出演。バラエティー番組でもユニークなキャラクターで人気を博し、「ＯＫ牧場」などのギャグも生み出した。プロボクシング界との関わりも続け、テレビ解説のほか、日本の歴代世界王者による「世界チャンピオン会」の初代会長も務めた。