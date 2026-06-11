ガッツ石松さんの訃報（ふほう）を受け、元ＷＢＡ世界ライト級チャンピオンの畑山隆則さん（５０）が故人をしのんだ。１９７４年にガッツさんが日本ボクシング界第１号のライト級チャンピオンとなり、その２６年後の２０００年６月に畑山さんが王座を獲得。数少ないライト級のチャンピオン同士として、現役時代から交流があり「親分肌で面倒見のいい先輩だった」と話した。

現役を引退した世界王者が会員となる「世界チャンピオン会」はガッツさんの提唱で２０１０年に発足。それまで元世界王者たちが集まり社会貢献、ボクシングの普及などの活動は行ったことがなく、あまり乗り気でなかった畑山さんも「ガッツさんがやるから我々も賛同した」と振り返った。テレビ番組の収録でボクサー仲間が集まった時には、決まって銀座の高級店で全員に食事をごちそうするのが恒例行事。畑山さんは「ふざけて、ぼけているように見せて、実は何でも知っていた。物知りだし、知識の豊富な方だった。周りの人を喜ばそうと、演じているのが分かった」とその人柄のふれ、「後世に語り継がれる人」と寂しがった。