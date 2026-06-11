マネしたくなるヒントがたくさん♡【Ray㋲・金川紗耶】が実践している“愛される5ヵ条”とは？

可愛くて、努力家で、気づかいも抜群……そんな見た目も内面も魅力的すぎるRay㋲・金川紗耶。今回は、そんなやんちゃんが人と関わるうえで大事にしているという「愛される5ヵ条」を教えてもらいました♡ 一度ハマったら抜け出せない、さや沼の秘密とは一体…！？

Check! 【1】挨拶と返事は大きな声で 「大きな声で『おはようございます』って言うと、みんな笑顔で振り向いてくれるんです。返事も大きいほうが気持ちがちゃんと伝わるので、元気よくいることを常に意識しています！」

Point 【2】基本口角はあげる 「暗い顔をしていると話しかけにくいと思うので、口角をあげてちょっとニッコリするようにしています。私の場合、人見知りだし、真顔でいると怖いと思われがちなので……（笑）。これだけで話しかけやすい雰囲気になる気がします。」

Point 【3】相づちはしっかり♡ 「私って、人と話しているとき、相づちがすごくうるさいタイプだと思います（笑）。それは私自身、反応してもらったほうがいっぱい話せるし、話しやすいと考えているから。だから、なるべくたくさんの相づちを打って、話を盛り上げています！」

Point 【4】初対面のときはとくに自分から話しかける 「『何才なの？』『休みの日はなにしているの？』など、はじめて会った人にはなるべく自分から質問をいっぱいするようにしています。 あとは、行くか行かないかは別としてごはんの予定を立てたりもします！実際に行けたら仲よくなれるし、そのきっかけづくりって感じです♡」

Point 【5】ギャップをねらう 「初対面の人からは『見た目と違って話しやすいね』とか『意外とキレイというより可愛い』と言ってもらえることが多いんですけど、本当に仲がいい人からは『真面目』って言われます。 ギャップがあるのはいいことだと思うんですけど、私の理想はキリッとしっかりしている大人の女性です（笑）」 トップス 35,200円／オペラスポーツ、ブレスレット 57,200円／ヨースター（ともにエンメ）ニットショートパンツ 22,000円／ラインヴァンド（ラインヴァンド）右手につけたダブルリング 2,750円 ／ シースキー 、左手につけたリング 11,000円／Maria Jew elry（ともにロードス）レースアップシューズ 10,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）その他／スタイリスト私物 撮影／永瀬沙世 スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）モデル／金川紗耶（本誌専属）取材・文／アンドウヨーコ 撮影協力／バックグラウンズファクトリー

金川紗耶

Ray編集部 編集長 山本八重