ベルギー１部シントトロイデンは１１日、２１歳の日本代表ＦＷ後藤啓介がドイツ１部フライブルクに完全移籍すると発表した。

後藤は２０２４年１月に磐田からアンデルレヒトへ期限付き移籍。昨夏にシントトロイデンに期限付き移籍し、リーグ２８試合出場で１０得点をマークした。１９２センチの長身を生かした得点力が高く評価され、北中米Ｗ杯に臨む日本代表に選出された。

後藤はシントトロイデンを通じ「ＳＴＶＶのファン・サポーターの皆さま、１年間ご支援そしてたくさんの応援ありがとうございました。僕自身このクラブが無ければ、夢であったワールドカップ出場やあれだけの結果を残す事はできなかったと思います。現地のサポーターや日本のサポーターのおかげで、クラブの歴史を塗り替え続けるシーズンにできましたし、欧州大会への出場権も獲得することができました。１年間という短い時間でしたが、本当にお世話になりました！来年のＳＴＶＶの活躍を期待しています！ありがとうございました！」とコメントした。

フライブルクには日本代表ＭＦ鈴木唯人、ＭＦ山本理仁が所属し、ＧＫ長田澪の加入も決定している。