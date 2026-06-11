長野県高山村をこよなく愛しているキャラクター『高山タカオ』。そのぬいぐるみキーホルダーは、売り出されれば完売するほどの人気ぶりです。13日から再び販売されることが決まり、11日は飛躍祈願が行われました。



祝詞

「きらびやかな目力は、上から目線で勇気と決断力がある高山タカオくん。こたび、さらなる販売の増進を図り、高山村の活性化、観光の目玉として…」





真剣な面持ちで飛躍祈願に参列したこちらのキャラクター。その名も――『高山タカオ』。信州高山村観光協会観光PRキャラクター、通称『タカオくん』です。間違われることもある岐阜県高山市を強く意識していて、口癖は――。高山タカオくん「飛騨じゃねぇし！飛騨じゃねぇし！ここは信州高山」人気上昇のきっかけは、去年8月に発売されたぬいぐるみキーホルダー。ぬいぐるみと一緒に出掛けたり、写真を撮影したりして楽しむ「ぬい活」が後押しとなり、人気を集めました。今年2月に2000体を販売し、1週間で完売したぬいぐるみキーホルダーが、再び販売されることとなり、飛躍を願ったタカオくん。現在の人気をどう思っているのでしょうか？高山タカオくん（信州高山村観光協会 柴田亨事務局次長が通訳）「だいぶ飛騨じゃねぇしも、有名になったんですが、これから高山のタカオだっていうことで、長野県の高山村をもっとPRできればいいなって言っていますね」ぬいぐるみキーホルダーは5000体が準備され、13日から村内で販売されます。