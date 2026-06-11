「劇場」と「YouTube」を繋ぐ 作家×役者のコントユニット『転転飯店』をご紹介します。

「劇場」と「YouTube」を繋ぐ 作家×役者のコントユニット『転転飯店』

今週のピックアップ

『ウミガメのスープもコントで答えたい男たち』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

平山さん：「コントユニット『転転飯店』です。よろしくお願いいたします。基本的にはYouTubeで動画を出すのと、年に1回の舞台の本公演、あとはイベントをやって活動しています。私、『平山犬』の方が作家として作家業だったり、コントの台本を書いており、相方の『中村君』が……」

中村さん：「転転飯店でも出演し、小劇場の方でも俳優をやっているので、転転飯店内では役者という肩書で活動しています」

平山さん：「なので、作家と役者によるコントユニットが『転転飯店』です」

中村さん：「演者としては2人なんですけど、今いる『ハラちゃん』たち、裏方を含めた5人のチームで運営しています。『無理なく、楽しく、健康に』をモットーに、持続可能な活動を目標にコントをコツコツとやらせていただいております」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

平山さん：「明確に覚えてます？」

中村さん：「覚えてます。最初は舞台でコントをやる本公演メインの団体だったので、観に来てくれたお客さんへのお土産として稽古風景の動画などを上げ始めたのが最初でした。その中で、完全に遊びの延長で『ショート動画というのがあるらしいぞ。これはショートコントを上げるのにもってこいじゃないか』と1本上げてみたんです。そうしたら偶然にも1万再生を超えまして」

平山さん：「何かのラッキーで1万には行きましたね」

中村さん：「当時の我々は完全に調子に乗ってしまい」

平山さん：「『おい、もう街を歩けねぇぞ』と」

中村さん：「そこから『じゃあショート動画を上げてみようか』となったのが今のスタイルに繋がっています」

平山さん：「私、メイキングとかがすごい好きなので、見に来てくれた50人くらいのお客さんへのお土産で動画がある感じでしたね」

――おすすめの動画は何ですか？

平山さん：「本当に個人的な話なんですけど、僕は旅行がすごい好きで、まさか転転飯店がYouTubeで食っていけるとは思わなかったので、初めて熊本旅行に行くVlogを撮った時に経費になったんですよ。『こんなにおいしい仕事があるのか』と思ってあの動画が回れば、多分僕はまた連れていってもらえるので」

ハラさん：「僕の前でいうかね」

中村さん：「転転飯店チームとしては、ショートを見ているけど、ロングを見ていない視聴者さんがいるので、今はロングに力を入れたいところもあり、らしさが出ていたという意味では『ウミガメのスープ』の回ですね」

平山さん：「『ウミガメのスープ』回でいうと、ああいう企画はメンバーの『こぞ』が考えてくれているのですが、彼は秘密主義で内容を言わずにハラちゃんと一緒にこそこそと準備して、ドッキリみたいに持ってくるんです。我々はこぞに踊らされています」

中村さん：「我々はその場の流れで、突発的なコントを繰り広げるのですが、その即興性がウミガメのスープの題材とハマりやすくてふざけやすいんです。演じている僕ら自身が非常に楽しんでいる姿が見られると思います」

ハラさん：「今後も2人が楽しめる企画はやっていきたいよね」

ウミガメのスープもコントで答えたい男たち

https://www.youtube.com/watch?v=NuWwTX62p1E



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

平山さん：「この記事を読んでいただいたということは、興味を持っていただいたということだと思います。ありがとうございます。もし劇場に来たことがない方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度足を運んでみてください。不思議で楽しい空間が広がっているはずです」

中村さん：「概ね同上に加えて、地方にお住まいだったり事情があって現場に来られないという方は動画をぶん回していただければ、それが直接的な僕らの力になります。これからもチャレンジを続けてまいりますので、今後ともよろしくお願いします」

ハラさん：「引き続き応援よろしくお願いいたします」

作家と役者が織りなす即興コントの面白さで「劇場」と「YouTube」を繋ぎ、無理なく楽しく健康な笑いを発信し続けるコントユニット『転転飯店』の今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『転転飯店』

https://www.youtube.com/@tentenhanten

Xのアカウント『転転飯店』

https://x.com/tentenhanten_tw

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島