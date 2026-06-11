女子高校生（17）を殺害か 知人の男（19）を殺人容疑で逮捕、容疑認める 「夜は真っ暗で通らない」神奈川・相模原市の河川敷
神奈川県相模原市の河川敷で、女子高校生が倒れているのが見つかり、死亡した事件で急展開です。警察は先ほど、女子高校生の知人である19歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。
相模原市の河川敷。きょう、17歳の女子高校生が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。
事件は先ほど、急展開を迎えました。警察は女子高校生を殺害したとして、知人の19歳の男を逮捕しました。
事件の発端は、きのうの夜…
女子高校生の家族
「娘が家に帰ってこない」
高校3年の娘が行方不明になっているという家族から通報でした。警察などが行方を捜していましたが、きょう午前2時すぎ…
通報
「未成年の女性が倒れている」
女子高校生の自宅がある座間市からおよそ5キロ離れた相模原市の河川敷で見つかりました。
記者
「周囲は草や木が生い茂っていますが、その中にある橋の下あたりで女子高校生は見つかりました」
病院への搬送時に意識はなく、その後、死亡が確認されました。
この場所を知る人は…
現場付近を知る人
「（昼間は）人の通りもぼちぼちはありますからね。そこに野球グラウンドがあるので、野球部の高校生はよく通ります」
昼間は人通りがあるといいます。ところが、夜になると…
現場付近を知る人
「夜は通らないですね。暗いし、狭いし」
「夜は本当に真っ暗なので、通らないですね」
女子高校生
「知人に会いに行く」
女子高校生は、こう家族に伝え、きのう午後6時台に自宅を出たといいます。
発見されたのは、きょう未明。
これは現場近くにある防犯カメラの映像。午前2時すぎ、懐中電灯を持った警察官とみられる人の姿が。その後、救急車なども続々と駆けつけました。
警察は先ほど、死亡した女子高校生について、座間市に住む高校3年生・佐藤唯来さん（17）と明らかにしました。
さらに、知人である19歳の男を殺人の疑いで逮捕。佐藤さんの首を絞めて殺害したことを認めているということです。