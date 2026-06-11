2026年6月10日、俳優の仲里依紗が自身のYouTubeチャンネルを更新。田中みな実と食事をする様子を公開した。

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今回は、田中が仲の自宅に遊びにきたようで、田中は「めっちゃ綺麗」と仲の自宅について紹介した。そして、ウーバーイーツで食事を頼むことに。田中はウーバーイーツについて「滅多に頼まない」と明かした。さっそく注文した商品が到着。仲はグリークヨーグルトとヨーグルトケーキを注文したようだ。田中は「よくこういうの見つけるよね」と、ウーバーイーツを使いこなしている仲に感心した様子を見せた。田中が注文したのは、アサイーボウル。「美味しい」と味について紹介した。

そして話題は互いの食生活へ。田中は朝にキウイといちご、昼はネギと生姜を入れたお粥を食べたという。また、夕食は余ったお粥と魚を食べる予定だという。その食事メニューに仲は「すごくないですか」と驚き、「脂質が少ない」と健康意識の高さを絶賛した。だが田中は昨夜22時に「ポテチとカッパえびせんを食べた」と告白。また、その際に「いつか絶対食べたい」と思っているカップ麺も一緒に購入したようだ。そして、仲は朝は忙しくて朝食が食べられないという悩みを田中に相談。仲は「あとあとガタがくる」と今後のことを心配していることを明かした。

今回の動画に視聴者からは「スペシャルすぎるー！！」「とても素敵です」「異色の絡みだぁいすき」といった声が集まった。

（文＝向原康太）