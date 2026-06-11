中東情勢が、さぬきの食文化に影響を及ぼす可能性が出てきました。うどんづくりに欠かせないオーストラリア産の小麦の収穫量が減る見通しとなり、不安が広がっています。

【写真を見る】中東情勢「さぬきうどん」の店にも影響じわり 豪州産小麦の収穫量が...気を揉む店主ら「早めに手を打たないと」【香川】

うどんのコシに欠かせないオーストラリア産の小麦

（小寺健太記者）

「香川県のうどん店の多くで使われているのが、オーストラリア産の小麦粉です。いまこの小麦粉への影響が懸念されています」

うどんのコシを出すのは「豪州産小麦」

香川県三豊市のうどん店「SIRAKAWA」です。うどん作りに、オーストラリア産がメインの小麦粉を使っています。うどんのコシが出すためには替えが効かないといいます。

（SIRAKAWA店主 白川陽一さん）

「これがいまうちで使っているやつで、オーストラリア産がメインで、さぬきの夢を混ぜているものです。もしここに影響があるとなると、影響はものすごい」

中東情勢の影響で燃料・肥料が高騰

不安の種が、オーストラリアでの小麦の生産状況です。中東情勢の影響で、燃料や肥料の価格が高騰。多くの小麦農家が生産を縮小しました。



このため今シーズンの収穫量が、前の年と比べて2割以上減る見通しとなっています。



（吉原食糧 吉原良一社長）

「いちばん決定的なのが、肥料の価格だと思います。来年の播種、種まきに影響してくるかもしれません」

こう話すのは、坂出市の製粉業・吉原食糧の吉原良一社長です。情勢次第でさらなる減産の可能性があるとしつつも、日本国内で流通する小麦粉への影響は少ないと見ています。

（吉原食糧 吉原良一社長）

「昨年までは記録的な大豊作が続いたので、在庫は潤沢にあるので、讃岐うどんが食べられなくなるとか、日本のうどんが大変なことになるとは思えない」

“うどん県”知事も懸念「緊張感を持って進めていきたい」

一方、香川県の池田知事は、県内の動向に注視して対応したいと懸念を示しています。



（池田豊人香川県知事）

「うどんの製麺において影響が出ないように、国のほうに働きかけて、目詰まりの解消をお願いをしていくということで、緊張感を持って進めていきたい」

うどん店の努力も「限界」に近づく

燃料代の高騰に加えての、小麦価格の危機です。SIRAKAWAでは必要以上に空調を使わないなど、涙ぐましいコスト削減でこれまで値上げは踏みとどまってきましたが、その努力も限界が近づいてきています。



（客）

「価格が上がるのは仕方ない。それでもやめられない」

（SIRAKAWA店主 白川陽一さん）

「正直いろんなものが限界ですね。先行きが不安なことばかりのニュースが多いので、もし何かがあっても慌てないように、対応できるように早めに手を打っていかないといけない」

じわじわと広がる中東情勢の影響です。今すぐではないとしても、小麦の価格にどれほどの影響が出るのか、うどん店はしばらく、気を揉む日々が続きそうです。