ことし9月に開幕するアジア大会。日本オリンピック委員会（JOC）は「柔道」日本代表選手を発表しました。

【日程一覧】アジア大会の競技会場 あの試合はいつどこで実施？9月19日（土）～10月4日（日）【アジア大会 アジアパラ大会2026 愛知･名古屋】スケジュール

柔道（選手18名）

・近藤 隼斗 (KONDO HAYATO)

25歳 2001年5月15日生 パーク24株式会社

〈出場予定種目・ポジションなど〉60kg級



・服部 辰成 (HATTORI SHINSEI)

22歳 2004年5月13日生 東海大学 4年

〈出場予定種目・ポジションなど〉66kg級 混合 団体戦





・石原 樹 (ISHIHARA TATSUKI)25歳 2001年6月26日生 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社〈出場予定種目・ポジションなど〉73kg級 混合 団体戦・藤原 崇太郎 (FUJIWARA SOTARO)28歳 1998年4月27日生 旭化成株式会社〈出場予定種目・ポジションなど〉81kg級・岡田 陸 (OKADA RIKU)24歳 2002年5月26日生 旭化成株式会社〈出場予定種目・ポジションなど〉90kg級 混合 団体戦・増地 遼汰朗 (MASUCHI RYOTARO)24歳 2002年3月19日生 京葉ガス株式会社〈出場予定種目・ポジションなど〉100kg級・太田 彪雅 (OTA HYOGA)28歳 1997年12月9日生 旭化成株式会社〈出場予定種目・ポジションなど〉100kg超級 混合 団体戦・徳持 英隼 (TOKUMOCHI HIDETOSHI)24歳 2002年8月11日生 京葉ガス株式会社〈出場予定種目・ポジションなど〉混合 団体戦・中村 雄太 (NAKAMURA YUTA)24歳 2002年7月12日生 旭化成株式会社〈出場予定種目・ポジションなど〉混合 団体戦・近藤 美月 (KONDO MITSUKI)21歳 2004年11月28日生 東海大学 4年〈出場予定種目・ポジションなど〉48kg級・藤城 心 (FUJISHIRO KOKORO)25歳 2001年6月27日生 三井住友海上火災保険株式会社〈出場予定種目・ポジションなど〉52kg級・白金 未桜 (SHIRAKANE MIO)20歳 2005年11月23日生 筑波大学 3年〈出場予定種目・ポジションなど〉57kg級 混合 団体戦・谷岡 成美 (TANIOKA NARUMI)23歳 (2002年11月8日生) 日本エースサポート株式会社〈出場予定種目・ポジションなど〉63kg級 混合 団体戦・前田 凛 (MAEDA RIN)21歳 2005年9月8日生 環太平洋大学 3年〈出場予定種目・ポジションなど〉70kg級・杉村 美寿希 (SUGIMURA MIZUKI)22歳 2003年11月20日生 パーク24株式会社〈出場予定種目・ポジションなど〉 78kg級 混合 団体戦・椋木 美希 (MUKUNOKI MIKI)23歳 2003年6月8日生 株式会社ブイ･テクノロジー〈出場予定種目・ポジションなど〉78kg超級 混合 団体戦・大野 萌亜 (ONO MOA)22歳 2004年3月6日生 JR東日本〈出場予定種目・ポジションなど〉混合 団体戦・寺田 宇多菜 (TERADA UTANA)27歳 1999年3月10日生 JR東日本〈出場予定種目・ポジションなど〉 混合 団体戦